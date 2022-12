El empeño, una opción para enfrentar la cuesta de enero

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido al panorama de alzas que ha predominado en el año que está por terminar, expertos advierten una cuesta de enero más empinada de lo normal y, seguramente, muchas familias mexicanas deberán recurrir al empeño como una forma para financiarse y sacar adelante sus gastos.

De acuerdo con Nacional Monte de Piedad, existen cuatro momentos en el año con alta operación: se trata de los meses de julio y agosto, por vacaciones y regreso a clases; le sigue Semana Santa, antes, durante y después. En seguida están el inicio del cierre del año, desde octubre y hasta diciembre y, por último, enero, con la famosa cuesta.

Según la institución, si pagas el préstamo en el tiempo acordado, el artículo te es devuelto. Se trata del desempeño, es decir, liquidar tu préstamo según lo estipulado en tu contrato.

Antes de realizar algún empeño, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda contar con información de las diversas opciones que hay en el mercado. En su portal, la dependencia cuenta con el registro público de casas de empeño, listado que pide consultar antes de realizar una operación de este tipo.

La Profeco señala que las casas de empeño proveen de recursos inmediatos, sobre todo a los sectores de la población que no tienen acceso a los servicios financieros.

A diciembre de 2022, la Profeco contaba en su registro con 9 mil negocios de este tipo debidamente registradas.

La dependencia ofrece algunas recomendaciones para realizar un empeño:

-Si necesitas sanear tus finanzas, lo más importante es prevenir cobros excesivos y cláusulas abusivas, por lo que es necesario que realices una revisión del contrato y compares entre diversas opciones.

-Además, la Profeco recomienda empeñar sólo en caso necesario y procurar que el pago para recuperar el bien no supere 35% de tus ingresos totales.

-La dependencia también sugiere observar y analizar la información de la pizarra de anuncios de la sucursal.

-Por último, sugiere recordar que no se pueden calcular intereses sobre intereses de tu monto a pagar, pues sólo se calculan sobre la deuda principal.

-Asimismo, es importante que preguntes por comisiones y costos adicionales, y verificar que la báscula donde pesan tu joyería tenga el holograma de verificación de la dependencia.

-Por otra parte, en caso de no hacer el pago del refrendo o del desempeño en la fecha especificada, la prenda se pondrá a la venta, pero no te alarmes: se puede recuperar mediante el desempeño extemporáneo, siempre y cuando no se haya vendido o apartado. De no recuperarla, tienes derecho a recibir un porcentaje luego de su comercialización.

-Por ley, la prenda empeñada está protegida, por lo que, en caso de daño o robo, la casa de empeño está obligada a restituirla o pagar lo señalado en el avalúo.