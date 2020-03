El decálogo de Jane Fonda

E.U.-Fue ‘sex symbol’ en los años 60, se convirtió en una excelente actriz en los 70 y se hizo millonaria en los 80 con sus videos de aerobics que hicieron mover las caderas a todas las mujeres de esa época.

Hoy, Jane Fonda es un ejemplo de que para la belleza no hay edad ni límites. Ahora, muy activa y triunfando en series como Grace & Frankie, revela cuáles son los hábitos que la han conservado con un gran atractivo y presencia a través de los años.

Dormir

Mínimo entre 8 y 9 horas diarias para descansar el rostro y el cuerpo, especialmente cuando vas teniendo mayor edad. Su recámara es un santuario en tonos neutros, con velas aromáticas y flores.

Di no a las tentaciones

La estrella, hija de Peter Fonda casi no toma alcohol, no fuma y cuida mucho lo que come, especialmente evita el azúcar, las comidas procesadas y las grasas saturadas. Bebe mucha agua, come fruta y vegetales frescos.

Ejercicio moderado

Realiza diariamente rutinas de baja intensidad como caminar, estiramiento o pesas ligeras además de yoga. La actriz cuenta con un implante de cadera y rodilla, así que evita todos los ejercicios rudos.

Meditación

La ha realizado desde los años 70 y asegura que es la mejor manera de mantenerse centrada y en paz para pensar con claridad. La actriz, que ha reconocido que ha sufrido depresión en varias etapas de su vida, siendo este el mejor remedio para vivir feliz.

Invertir en ti misma

Es enemiga de transformar el rostro con cirugías plásticas extremas. “Yo me retoque las bolsas de los ojos y el mentón a los 72 años y me fue muy bien. La cirugía estética no es el mejor camino para todas, pero sí debe serlo el invertir tiempo y dinero en mantener una buena apariencia porque hacerlo también proyectará tu belleza interior”, confiesa.

No existe lo perfecto

Ella tuvo problemas de bulimia ya que desde temprana edad el medio la hacía sentir que debía ser estupenda, sobretodo después de actuar en la cinta Barbarella, que la convirtió en todo un ícono. Hoy, afirma haber vencido sus inseguridades, y externa: “Debemos ser personas completas y no puedes lograr eso si te la pasas tratando de ser perfecto. Me tomó mucho tiempo aprender eso”.

Cambiar la idea de envejecimiento

Para ella tener mayor edad significa simplemente subir un peldaño a la escalera de la vida, ya que es un momento en que ganas espiritualidad, sabiduría, conocimientos y lo que deseas en la vida. Para Fonda, ésta es una perspectiva optimista y que la ha hecho envejecer con gratitud y gracia.

No necesitar de una pareja

Para la comediante, el estar soltera le ha enseñado a ser fuerte e independiente y no necesitar de un hombre para sentirse completa. Desde los 62 años en que se divorció del magnate Ted Turner, ha descubierto la estabilidad y la paz en ella misma.

Siempre activa

Mantenerse siempre trabajando y con la mente ocupada le ha rendido buenos resultados a la actriz quien no ha parado de realizar series de televisión, así como películas. “En el momento en que te ocupas de algo, y entregas toda el alma se te olvidan tus dolencias y pensamientos negativos. El trabajo es una de las grandes bendiciones del ser humano”, afirma.

Y Finalmente

Comenta que el amor es el mejor cosmético que pueda existir y que se puede sentir este sentimiento a cualquier edad. “Hay que enamorarse de la vida, de la naturaleza y de uno mismo. Si luego aparece un compañero, pues bienvenido”, concluye.