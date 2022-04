‘El cuerpo habla. Hay que cuidarse’

NUEVO LAREDO, TAM. –La terapia El Cuerpo Habla, ayuda a los pacientes a descubrir cuál es la raíz del dolor que padecen.

Mario Martínez López, terapeuta deportivo, originario de la Ciudad de México, pero avecindado en Cuautitlán Izcalli Estado de México, es el creador de la terapia El Cuerpo Habla.

“Todos los dolores tienen una raíz, algo que no se terminó, que no se cerró. Incluso, cosas que vienen desde los 6 años de edad. Aunque no se recuerden ahora, ahí están. Con esta terapia, las personas descubren por qué y la raíz de su dolor, porque todo está conectado entre sí”, aseguró el terapeuta.

Un dolor de cabeza tiene su origen con una cabeza de familia, que puede ser papá o la esposa. Por ello, muchas veces la gente consume medicamentos y tratamientos y no se curan, sencillamente porque no llegan al objetivo, indicó.

Son paliativos que duran unas horas y luego el dolor regresa, con esta terapia se descubre qué es lo que duele en el cuerpo y donde nos olvidamos de nosotros, aseguró.

“El dolor es la forma en que el cuerpo pide atención, nos da oportunidad de sobrevivir con el dolor, pero llegará el momento en que diga: se acabó. Solo busca la oportunidad de sacar ese dolor para que la persona reaccione y lo vea”, agregó.

Esta terapia está garantizada al 100 por ciento, con la misma en una sola sesión, las personas se despedirán de sus dolores para siempre, comentó.

Esto está comprobado, hay testimonios, personas que llegaron con dolor y se fueron sin él. Con 10 años trabajando en ello, es terapeuta internacional y ha viajado al extranjero a dar terapias y cursos.

“Es una terapia que ha revolucionado la cura de dolores aquí en México”, agregó.

El terapeuta dice que hay que quererse, tener presente la premisa de que primero yo, segundo yo y al final yo. Estamos acostumbrados a que el cuerpo funcione, pero recuerden que también requiere de aprecio.

Si hay personas interesadas en una terapia, pueden comunicarse con la licenciada Nidia Hernández, al teléfono 8671261932. Permanecerá hasta este domingo en Nuevo Laredo.

El Cuerpo Habla, terapia que elimina los dolores desde la raíz.