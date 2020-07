El coronavirus también alcanzó a Prince Royce

CIUDAD DE MÉXICO.-El cantante Prince Royce informó en redes sociales que dio positivo al coronavirus hace un par de semanas, pero que su salud va en avance.

“Fui diagnosticado con el Covid-19 y estoy en el día número 12 desde que comenzaron los síntomas. Mi caso ha sido leve y me estoy sintiendo bien”, escribió en Instagram junto a un video en el que explicó su situación.

“Les comparto esto hoy para pedirles de corazón que por favor no bajemos la guardia: este virus es real y podemos estar contagiando a los demás sin siquiera saber que lo tenemos. Yo no pensaba que lo tenía pues no me sentía tan mal y si no me hago la prueba, tal vez estaría propagando el virus, sin saberlo”.

En la grabación, el artista pidió a sus seguidores mantenerse bajo resguardo en sus hogares si no tienen alguna razón para salir, para que así estén a salvo al igual que sus familias, e hizo hincapié en sus fans de Estados Unidos porque este sábado se festeja el Día de la Independencia de ese País.

“Sé que el 4 de julio se aproxima. Sé que hemos estado encerrados, queremos salir, pensamos que no va a pasarnos a nosotros, pero es real. Sólo quiero tratar de exhortar a mi comunidad y a los jóvenes a que se cuiden y tengan consciencia hacia los demás”, comentó.