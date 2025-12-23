El bote de la lotería Powerball alcanza los 1,700 millones de dólares

Un cartel que anuncia la lotería Powerball se ve el lunes 22 de diciembre de 2025, en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un cartel que anuncia la lotería Powerball se ve el lunes 22 de diciembre de 2025, en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

El premio principal de la lotería Powerball ha alcanzado la asombrosa cifra de 1.700 millones de dólares, después de que el 46to sorteo pasara sin un gran ganador.

Los números sorteados el lunes por la noche fueron 3, 18, 36, 41, 54 y el 7 en la bola Powerball.

Desde el 6 de septiembre ha habido 46 sorteos consecutivos sin un gran ganador.

El próximo sorteo será el miércoles en la víspera de Navidad, y se espera que el premio sea el cuarto más grande en la historia de la lotería de Estados Unidos.

Las probabilidades de Powerball de uno en 292,2 millones están diseñadas para generar grandes premios, con botes que crecen a medida que se acumulan cuando nadie gana. Los responsables de la lotería señalan que las probabilidades son mucho mejores para los muchos premios menores del juego. Hay tres sorteos cada semana.

El gran premio estimado de 1.600 millones de dólares se destina a un ganador que opta por recibir 30 pagos durante 29 años a través de una anualidad. Los ganadores casi siempre eligen la opción de efectivo del juego, que para el sorteo del lunes por la noche sería un estimado de 735,3 millones de dólares.

Los boletos de Powerball cuestan dos dólares, y el juego se ofrece en 45 estados más Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.