Brilla Brock Purdy y 49ers aplastan a Colts rumbo a playoffs

El quarterback de los 49ers de San Francisco Brock Purdy lanza el balón en el encuentro ante los Colts de Indianápolis el domingo 22 de diciembre del 2025. (AP Foto/Carolyn Kaster)

INDIANÁPOLIS.- Brock Purdy lanzó un máximo de carrera de cinco pases de touchdown y Dee Winters devolvió 74 yardas una intercepción en el último pase de Philip Rivers para anotar, liderando la victoria del lunes de los 49ers de San Francisco 48-27 ante los Colts de Indianápolis.

Purdy completó 25 de 34 pases para 295 yardas con una intercepción. Christian McCaffrey corrió 21 veces para 117 yardas y atrapó seis pases para 29 yardas y dos anotaciones. George Kittle tuvo siete recepciones para 115 yardas y un touchdown.

Los 49ers (11-4) ganaron su quinto partido consecutivo para mantenerse en la lucha por el primer puesto de la NFC, un día después de asegurar su boleto a los playoffs gracias a la derrota de Detroit ante Pittsburgh. San Francisco también rompió una racha de cinco derrotas consecutivas en la serie, venciendo a Indy por primera vez desde el conocido juego de “playoffs” de Jim Mora en noviembre de 2001.

Pero Rivers, de 44 años, no se lo puso fácil a San Francisco en su segundo juego de regreso después de un descanso de cinco años. Completó 23 de 35 pases para 277 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Los Colts (8-7) han perdido cinco seguidos en general y seis de sus últimos siete, mientras sus esperanzas de playoffs continúan desvaneciéndose.

Su derrota aseguró lugares en los playoffs para Buffalo, Jacksonville y los Chargers.