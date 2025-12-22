El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.40
EN VIVO

El actor James Ransone, conocido por su papel en “The Wire”, muere a los 46 años

Sus créditos cinematográficos incluyen "It: Chapter Two", "The Black Phone" y "Black Phone 2"

ARCHIVO - El actor James Ransone, miembro del elenco de "The Son of No One", posa el día de su estreno en el Festival de Cine de Sundance, el viernes 28 de enero de 2011, en Park City, Utah. (AP Foto/Danny Moloshok, archivo)
AP

LOS ÁNGELES (AP) — James Ransone, el actor que interpretó a Ziggy Sobotka en la serie de HBO “The Wire” y apareció en muchos otros programas de televisión y películas, ha fallecido. Tenía 46 años.

La oficina del médico forense del condado Los Ángeles indicó en registros en línea que Ransone murió por suicidio el viernes.

Sus créditos cinematográficos incluyen “It: Chapter Two”, “The Black Phone” y “Black Phone 2”, y apareció en los programas televisivos “Bosch” —un drama policial— y “Poker Face”.

Se les dejaron mensajes el domingo a los representantes de Ransone, así como a un portavoz de la oficina del médico forense, para solicitarles sus comentarios.

Premio gordo de lotería Powerball alcanza $1,600 millones
Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.