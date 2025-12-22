El actor James Ransone, conocido por su papel en “The Wire”, muere a los 46 años

ARCHIVO - El actor James Ransone, miembro del elenco de "The Son of No One", posa el día de su estreno en el Festival de Cine de Sundance, el viernes 28 de enero de 2011, en Park City, Utah. (AP Foto/Danny Moloshok, archivo)

ARCHIVO - El actor James Ransone, miembro del elenco de "The Son of No One", posa el día de su estreno en el Festival de Cine de Sundance, el viernes 28 de enero de 2011, en Park City, Utah. (AP Foto/Danny Moloshok, archivo)

LOS ÁNGELES (AP) — James Ransone, el actor que interpretó a Ziggy Sobotka en la serie de HBO “The Wire” y apareció en muchos otros programas de televisión y películas, ha fallecido. Tenía 46 años.

La oficina del médico forense del condado Los Ángeles indicó en registros en línea que Ransone murió por suicidio el viernes.

Sus créditos cinematográficos incluyen “It: Chapter Two”, “The Black Phone” y “Black Phone 2”, y apareció en los programas televisivos “Bosch” —un drama policial— y “Poker Face”.

Se les dejaron mensajes el domingo a los representantes de Ransone, así como a un portavoz de la oficina del médico forense, para solicitarles sus comentarios.