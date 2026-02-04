Economía con rostro humano: Tamaulipas crece con bienestar y prosperidad compartida

La secretaria Ninfa Cantú destaca que los resultados expuestos por el gobernador en el programa Diálogos con Américo reflejan una política económica con espíritu humanista y orientada a construir prosperidad compartida

Ciudad Victoria, Tam.— Durante la cuarta emisión del programa Diálogos con Américo, transmitido por el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya presentó un balance integral del desempeño económico del estado y las acciones estratégicas de su administración para que el crecimiento se traduzca en bienestar tangible para las y los tamaulipecos.

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, subrayó que los resultados expuestos reflejan el sello del gobernador con una política económica con espíritu humanista, centrada en las personas y orientada a construir prosperidad compartida. “El crecimiento económico tiene sentido cuando mejora la vida de las familias, fortalece a las MiPyMEs y genera oportunidades en todas las regiones del estado”.

Sobre el crecimiento de la economía estatal, Cantú Deándar resaltó que al cierre de 2024 el Producto Interno Bruto (PIB) de Tamaulipas creció 2.5 por ciento, siendo uno de los principales indicadores económicos dados a conocer en semanas recientes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Entre los indicadores abordados por el gobernador, la secretaria destacó que, en el tercer trimestre de 2025, Tamaulipas registró un crecimiento anual de 3.1 por ciento en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), ubicándose entre las cinco entidades con mayor dinamismo del país, impulsado por un entorno de confianza y certeza para la inversión. En materia industrial, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial colocó a Tamaulipas en primer lugar nacional, con un crecimiento anual de 12.2 por ciento en septiembre de 2025.

En comercio exterior, el estado alcanzó exportaciones por 9 mil 503 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025, mientras que la Inversión Extranjera Directa acumuló 465.8 millones de dólares al mismo periodo. Además, en los últimos tres años se han confirmado 158 proyectos de inversión por más de 20 mil millones de dólares, ratificando a Tamaulipas como un destino confiable para los negocios.

La secretaria de Economía resaltó el financiamiento histórico canalizado, con el respaldo del gobernador, a través del Fondo Tamaulipas, con más de 2 mil 27 millones de pesos colocados en apenas tres años, superando lo dispersado en los dos sexenios anteriores juntos. Este esfuerzo ha fortalecido el mercado interno, dinamizado los sectores comerciales y de servicios y robustecido las capacidades productivas de las MiPyMEs, con recuperación de cartera y un enfoque responsable.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS CON VISIÓN REGIONAL

La funcionaria estatal indicó que el gobernador también expuso avances en proyectos que consolidan a Tamaulipas como plataforma logística de Norteamérica, entre ellos el Puerto Norte de Matamoros, clave en la coyuntura energética por su vinculación con el proyecto del Campo Trion; el Puerto Seco y Recinto Fiscal Estratégico de Ciudad Victoria, que atraerá servicios logísticos y productivos de clase mundial; y el Polo de Desarrollo del Bienestar en Altamira, alineado al Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que articula a los tres órdenes de gobierno para un desarrollo industrial con bienestar social.

“Estos proyectos y resultados confirman que Tamaulipas avanza co