Durant anota 31 puntos y lidera remontada para triunfo de Rockets 122-115 ante Bucks

Houston se recuperó de una derrota de 121-110 en San Antonio dos noches antes al finalizar un viaje de tres juegos

Amen Thompson (1), delantero de los Rockets de Houston, avanza contra Ryan Rollins (13), delantero de los Bucks de Milwaukee, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA el domingo 9 de noviembre de 2025, en milwaukee. (AP Photo/Kylie Bridenhagen)

Amen Thompson (1), delantero de los Rockets de Houston, avanza contra Ryan Rollins (13), delantero de los Bucks de Milwaukee, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA el domingo 9 de noviembre de 2025, en milwaukee. (AP Photo/Kylie Bridenhagen)

MILWAUKEE (AP) — Kevin Durant anotó 31 puntos e hizo una canasta decisiva con 1:42 por jugar para poner a los Rockets de Housto por delante definitivamente el domingo en una victoria de 122-115 sobre los Bucks de Milwaukee.

Houston se recuperó de una derrota de 121-110 en San Antonio dos noches antes al finalizar un viaje de tres juegos. Los Rockets, que han ganado seis de sus últimos siete partidos, ahora estarán en casa para sus próximos tres encuentros.

Durant lanzó 11 de 15 desde el campo y tuvo un máximo de temporada de siete asistencias. Alperen Sengun sumó 23 puntos, 11 rebotes y siete asistencias. Jabari Smith y Reed Sheppard añadieron 16 puntos cada uno.

Giannis Antetokounmpo tuvo 37 puntos y ocho rebotes para Milwaukee, pero acertó uno de cuatro desde la línea de tiros libres en los últimos 89 segundos del juego. Los Bucks terminaron lanzando 14 de 24 desde la línea.

Ryan Rollins anotó 19 para Milwaukee.

Los Rockets estuvieron detrás la mayor parte del tiempo antes de superar a los Bucks 22-7 en los últimos cuatro minutos y 33 segundos.