Duran Duran vuelve ¡imparable!

CIUDAD DE MÉXICO.- Los integrantes de Duran Duran, con cuatro décadas de trayectoria a cuestas, se vanaglorian de que jamás se habían sentido tan vigorosos, entusiastas y fortalecidos como hoy.

“Tenemos nuestros momentos, como en todo, hay altibajos. Construimos un grupo sólido. Con el tiempo descubrimos cuáles son los botones que no tenemos que oprimir y nuestra relación es más fuerte que nunca.

“Crecimos en el mismo colegio musical, hemos pasado por tanto juntos que el vínculo que tenemos ahora está fortalecido. He visto a tantas bandas tronar por causas personales, y no creo que nos pueda suceder eso. Somos como una banda de hermanos”, expresó Roger Taylor, baterista del cuarteto, en enlace desde su casa, en Inglaterra.

La agrupación que completan Simon Le Bon (voz), Nick Rhodes (sintetizadores) y John Taylor (bajo) cumplirá en junio 40 años de haber debutado con su disco homónimo, que incluye “Girls on Film” y “Planet Earth”, y conmemora su vigencia artística con un nuevo sencillo, “Invisible”, anticipo de su álbum 15, Future Past, que saldrá en otoño. El sencillo promocional lo acompaña un videoclip creado por Huxley, un sistema de inteligencia artificial.

“Nos gustó explorar nuevos terrenos, y tanto el video como el concepto general de la música del sencillo representan un avance de nuestro propio crecimiento”, observó el músico, de 61 años.

Tras casi cuatro años alejados de los escenarios, el grupo, cuyo guitarrista en vivo es Dominic Brown, hará hoy su reaparición triunfal en los Billboard Music Awards (TNT, 19:00 horas), donde sonará su nueva canción, en la cual toca la estrella de Blur, Graham Coxon.

“Nos habría gustado estar presentes físicamente, pero estaremos en directo en un escenario de Londres por las restricciones de viaje. No podremos ir pero será un momento fenomenal, lo disfrutaremos al máximo”, precisó.

Su nueva placa, que saldrá a la venta el 23 de octubre, contó con la intervención, en el área de producción e ingeniería, de Erol Alkan, Giorgio Moroder y Mark Ronson.

“Las colaboraciones enriquecen el sonido y estamos felices con nuestros invitados, como Graham, Mike Garson (pianista de David Bowie y NIN) y Lykke Li. Y tampoco hemos perdido de vista que podemos refrescar nuestro sonido y nuestra perspectiva con gente más joven.

“Siento que una mancuerna ideal es la experiencia con la juventud, por eso variamos en producción. Sinceramente, podemos aburrirnos de nuestro sonido con mucha rapidez, y una nueva energía, nueva visión, nos lleva a audiencias jóvenes. Mark Ronson nos ha llevado a eso”, manifestó.

Aunque originalmente Future Past fue concebido en 2018, tenían la idea de producir sólo un EP, con tres o cuatro canciones, pero debido a la creatividad desbordada que experimentaron, salieron 25 canciones, que fueron depuradas hasta completar el disco, finalizado en febrero.

“Bueno, sí había escuchado de los comparativos con el disco de Dua Lipa por el título, Future Nostalgia, pero no tiene nada que ver, hay espacio para todos”, concluyó Taylor, risueño.

En la cima

Duran Duran ha colocado 15 sencillos en el top 10 de Reino Unido y 21 en el Hot 100 de Billboard.

– Hasta el 2019 había vendido más de 100 millones de discos.

– Tiene dos Grammy y dos Brit Awards. En 1993 obtuvo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

– Fue nominado al Globo de Oro por “A View to Kill”, del filme homónimo de la saga James Bond.

Sus éxitos

– “Seven and the Ragged Tiger” (1983) es su único álbum número uno en Reino Unido.

– “Rio” (1982), su segundo disco, permaneció por 129 semanas en los charts de EU y Reino Unido.

– Duran Duran (alias “The Wedding Album”, 1993) es su disco mejor valorado en crítica musical por expertos de All Music.

– Su compilación “Greatest” (1998) llegó al top 10 en 29 países.

* Fuentes: Billboard y Mojo.