Dupla con Scorsese le da a Prieto su 3ra nominación al Oscar

CIUDAD DE MÉXICO.- La dupla con Martin Scorsese le mereció al fotógrafo mexicano Rodrigo Prieto su tercera nominación al Oscar, por la cinematografía de la cinta “The Irishman” (“El irlandés”).

“Compartir la nominación con los colegas fotógrafos que han hecho un trabajo extraordinario, me siento muy honrado de estar junto con ellos”, dijo Prieto en entrevista telefónica con The Associated Press desde Los Ángeles.

Prieto colaboró con Scorsese primero en “The Wolf of Wall Street” (“El lobo de Wall Street”) y después en “Silence” (“Silencio”), por la que también fue nominado en 2017. Fue trabajando en esa cinta que Scorsese le compartió detalles sobre “The Irishman” y Prieto no dudó en volver a colaborar con el veterano realizador.

El lunes, el filme recibió 10 candidaturas al Premio de la Academia, incluyendo a mejor película y director.

“Yo feliz de que (Scorsese) me volviera a solicitar para trabajar con él. A pesar de que las tres películas que hemos hecho son realmente muy distintas entre sí, ha querido seguir trabajando conmigo”, dijo Prieto. “Además yo disfruto de eso, me gusta hacer estilos distintos, darle a cada película su propio matiz, vuelvo a empezar de cero… convertirme otra vez como en un estudiante de cine y empezar a investigar y aprender y cada vez hacer algo quizá no he hecho yo mismo antes”.

La fotografía de “The Irishman” se caracteriza por un uso de color similar al de las cintas de los años 50, 60 y 70, algo que Prieto logró basándose en las emulsiones disponibles en la época. También por un intrincado sistema de tres cámaras para hacer tomas testigo que sirvieron como base para los efectos visuales de rejuvenecimiento de los actores, y la combinación del uso de tomas de locaciones reales con pantallas LED para los múltiples momentos al volante de los personajes, entre otros ingenios técnicos a lo largo de tres horas y media de película.

La primera vez que Prieto fue nominado al Oscar fue en 2006 por “Brokeback Mountain” (“Secreto en la montaña”).

Antes de abrirse camino en Estados Unidos, Prieto, nacido en la Ciudad de México en 1965, trabajó en películas mexicanas de éxito internacional como “Amores perros” de Alejandro González Iñárritu, con quien continuó colaborando en las nominadas al Oscar “21 Gramos”, “Babel” y “Biutiful”.

También ha estado a cargo de la fotografía de “Frida”, con Salma Hayek, y “Argo” de Ben Affleck, ganadora del Oscar a la mejor película en 2013.

Las nominaciones de “The Irishman” representan un empate para Netflix tras las 10 que recibió el año pasado “Roma” del mexicano Alfonso Cuarón. Scorsese, ganador de un Oscar por “The Departed” (“Los infiltrados”), fue postulado a mejor director por novena ocasión.

La cinta también recibió candidaturas para los actores de reparto Al Pacino y Joe Pesci así como mejores efectos visuales para el equipo integrado por los argentinos Pablo Helman, Leandro Estebecorena y Nelson Sepulveda-Fauser junto con el francés Stéphane Grabli.

“Todos nos entregamos por completo en esta película”, dijo Scorsese en un comunicado.