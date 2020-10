‘Dune’ sufre aplazamiento en su fecha de estreno

CIUDAD DE MÉXICO.-Lamentablemente la pandemia continúa afectando a las grandes producciones de Hollywood. Tal es el caso de Dune, cinta dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Timothée Chalamet, que debido a la incertidumbre que hay en los cines, tuvo que aplazar su estreno hasta octubre del próximo año.

La adaptación de la novela de Frank Herbet, cuenta con un increíble reparto como lo es el nominado al Óscar Timothée Chalamet, Javier Bardem, Óscar Isaac, Zendaya, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgård y Charlotte Rampling.

El retraso de esta cinta era algo que ya todos esperaban, y es que no es la única película que ha tenido que cambiar la fecha de su lanzamiento. No Time To Die y Wonder Woman 1984 también han tenido que retrasar su estreno hasta diciembre o el próximo año. La única producción que continúa prevista para estrenar próximamente es “Soul”, cinta de Pixar que también podrá abrirse paso en Disney+.

Es bien sabido que la industria del cine está pasando por un terrible momento por la pandemia y necesitan toda la ayuda posible para mantenerse a flote. Se espera que las salas puedan sobrevivir con algunas películas pero sin duda necesitarán de las superproducciones de Hollywood para atraer al mayor público posible.