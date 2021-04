Duele a Page reacciones dañinas contra los trans

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Elliot Page le confesó a Oprah Winfrey lo triste que se siente por las reacciones dañinas que surgen día con día contra las personas transgénero, en especial con los jóvenes.

En un avance de la entrevista especial que Page dio a Winfrey, la cual se estrenará en Apple TV+ el próximo viernes, la estrella de The Umbrella Academy también indicó que se sentía decepcionado por las leyes que prohíben la transición de género, como la terapia hormonal, en la pubertad.

De igual forma calificó como tóxica toda la retórica que ha surgido respecto al tema.

El famoso reveló a la estrella de Un Viaje en el Tiempo que supo que era 100 por ciento varón desde que era pequeño, y que incluso escribía cartas de amor falsas que firmaba con el seudónimo masculino de Jason.

“(No podía entender cuando me decían) No, no lo eres (un niño). No, no puedes ser eso cuando seas mayor. Ahora por fin estoy volviendo a sentirme quien soy, y es tan hermoso y extraordinario”, afirmó en el video, publicado por Vanity Fair.

En el clip también se puede apreciar como Page reflexionó sobre su afirmación como trans ocurrida el pasado 1 de diciembre; dijo que antes de hacer pública la noticia, habló primero con su familia y sus seres queridos sobre ello.

“Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer. No puedo esperar para expresar lo extraordinario que se siente al amar finalmente lo que soy lo suficiente como para perseguir mi auténtico yo”, añadió.

En 2014, el artista se declaró homosexual un día antes de cumplir 27 años.

“Salí del armario como gay justo antes de mi cumpleaños 27, y hasta entonces prácticamente nunca había tocado a alguien fuera de quien estaba enamorado”, comentó.