Drake niega acusaciones de abuso de su ex novia

CIUDAD DE MÉXICO.-Drake Bell negó las acusaciones de abuso que su ex novia, Melissa Lingafelt, dijo que le hizo, reportó NME.

En un video publicado en las redes sociales el miércoles, Lingafelt, cuyo alias en TikTok es Jimi Ono, acusó a Bell de abusar verbal y físicamente de ella.

“Primero, me gustaría comenzar diciendo que realmente no me importa si alguien me cree, ya que esta es mi historia y mi vida y algo por lo que pasé. No fue hasta hace poco que me di cuenta de que el abuso es algo por lo que todas las mujeres tienen que pasar.

“Cuando comencé a salir con Drake, tenía 16 años. Me educaron en casa, me mudé con él, estaba cantando. No fue hasta aproximadamente un año cuando comenzó el abuso verbal. Y cuando digo abuso verbal, imagina el peor tipo de abuso verbal.

Asimismo, aseguró que el abuso creció a tal grado que llegaron los golpes:

“Me arrastró por las escaleras de nuestra casa, me golpeó la cara en cada escalón camino hacia abajo. Tengo fotos de eso”, comentó.

Al enterarse de sus declaraciones, el cantante le respondió:

“Nunca abusé de mi ex novia ni hice tantas otras cosas que Melissa afirmó falsamente en su video de Tik Tok. Cuando nuestra relación terminó, hace más de una década, desafortunadamente, ambos nos pusimos nombres terribles, como sucede a menudo cuando las parejas se rompen. Pero eso es todo.

“Claramente, Melissa todavía se sentía lo suficientemente cerca de mí el año pasado que se sentía cómoda para pedirme que le brindara apoyo financiero durante un momento difícil, lo cual hice. No sé si el comportamiento de hoy es una especie de error, búsqueda de más dinero o atención. Pero no puedo y no permitiré que estas acusaciones ofensivas y difamatorias queden sin respuesta. Estoy revisando mis opciones legales”, expresó el actor.