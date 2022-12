Dos lesionados y daños materiales, saldo de explosión en la Hipódromo

NUEVO LAREDO, TAM.- Una explosión por acumulación de gas en una casa de la colonia Hipódromo, causó severos daños, resultando dos personas lesionadas, informó la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

Jairo Eduardo, de 29 años y José Antonio, de 34, fueron auxiliados por paramédicos de la dependencia municipal, que los trasladaron al Hospital General de Zona “Solidaridad”, donde quedaron internados.

Dos choferes de autobuses y una familia, se salvaron al haber salido minutos antes para ir a desayunar.

La mañana del viernes, Jairo Eduardo y José Antonio realizaban trabajos de remodelación en la casa marcada con el número 5816 de Privada Venustiano Carranza, cuando de pronto ocurrió la explosión en el área de la cocina de la vivienda de la planta baja.

El estallido provocó que la cocina y un pequeño gimnasio, localizado en la parte trasera de la planta baja quedaran destruidos; además la explosión dañó un departamento y una vivienda en el primer piso.

Lo brutal del estallido provocó que un ventanal y una barda de concreto, salieran despedidos hacia una casa contigua, donde dañaron una camioneta Suburban y otra vivienda.

En la planta alta reside Miguel, de 41 años, su esposa e hijo de 5 años. Ellos salieron para desayunar y cuando estaba en el restaurante, los vecinos del avisaron de lo sucedido.

“En la casa se queda mi esposa e hijo, no sé qué les hubiera pasado si no me los llevo a desayunar” señaló Miguel.

En la casa contigua, donde duermen operadores de autobuses foráneos, Everardo, de 28 años y su compañero Raúl, de 42, habían salido para desayunar y cuando regresaron encontraron la vivienda parcialmente destruida.

Personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos determinaron que la casa no es habitable y pusieron señalización para que no sea ocupada, informando a sus moradores.