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Doble de Paredes da a Astros triunfo 9-7 ante Angelinos

En mal debut de Imai

El tercera base de los Astros de Houston, Carlos Correa (1), el campocorto Nick Allen (20) y el jardinero derecho Cam Smith (11) celebran tras ganar un partido de béisbol contra los Angelinos de Los Ángeles en Houston, el domingo 29 de marzo de 2026. (Foto AP/Ashley Landis))
AP

HOUSTON (AP) — El mexicano Isaac Paredes conectó un doble de dos carreras que rompió el empate con dos outs en la octava entrada para ayudar a los Astros de Houston a vencer 9-7 a los Angelinos de Los Ángeles el domingo, pese a un decepcionante debut en las Grandes Ligas del abridor Tatsuya Imai.

Había dos outs en la octava cuando los Angelinos dieron base por bolas intencional al cubano Yordan Álvarez para dejar a Houston con corredores en primera y tercera. Álvarez se robó la segunda antes de que Paredes conectara una línea ante Drew Pomeranz (0-1) para poner a Houston arriba 8-6.

El venezolano José Altuve siguió con un doble para ampliar la ventaja a 9-6.

Imai permitió tres hits y cuatro carreras, con cuatro bases por bolas y cuatro ponches, en 2 2/3 entradas.

Bryan King logró su primer salvamento.

El abridor de Los Ángeles, Jack Kochanowicz, permitió cuatro hits y seis carreras, con cinco bases por bolas, en cuatro entradas.

Por los Angelinos, el cubano Jorge Soler de 5-1 con una anotada y tres producidas.

Por los Astros, el boricua Christian Vázquez de 2-1 con una anotada y dos producidas.

OTROS RESULTADOS

Kansas City 4, Atlanta 1

Toronto 5, Athletics 2

Texas 8, Philadelphia 3

Cincinnati 3, Boston 2

Baltimore 8, Minnesota 6

Tampa Bay 11, St. Louis 7

Milwaukee 9, Chicago White Sox 7

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