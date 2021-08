Dividen las clases decisión de padres

Algunos padres de familia firman la carta responsiva y otros no, ya que consideran que volver a las aulas es un gran riesgo para la salud de sus hijos.

Aurora Del Carmen Jiménez, madre de familia, muestra la carta responsiva que no firmó, ya que desea que su hija continúe con la enseñanza a distancia a causa del Covid-19.[Gabriela González / Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.- Padres de familia acuden a instituciones de educación pública de nivel básico, a realizar la reinscripción de sus hijos al ciclo escolar 2021-2022, pero no están de acuerdo en llenar la carta responsiva que propone la Secretaría de Educación Pública (SEP) para un regreso presencial a clases, ya que no están de acuerdo en que sus hijos acudan a sus planteles por la pandemia de Covid-19 que aún está presente.

Aurora del Carmen Jiménez, madre de familia de la primaria Ignacio M Altamirano, señaló que ella acudió este lunes a reescribir a su hija, pero no firmó la carta responsiva, ya que considera un riesgo que su hija acuda a las clases presenciales aunque se proponga el sistema híbrido a causa de la pandemia de Covid-19.

“En la escuela nos dijeron a los papás que si estábamos de acuerdo en que vinieran nuestros hijos la firmaramos y si no, no lo hiciéramos y yo no lo haré, mi hija seguirá estudiando a distancia” comentó.

Por su parte, Melissa Flores, también madre de familia con hijos en este plantel explicó que ella firmó la carta responsiva debido a que cuestiones laborales no le permiten que su hija continúe tomando las clases a distancia.

“Hoy inscribí a mi hija y firmé la carta responsiva porque sé lo profesional que son en esta escuela y el cuidado que van a tener con mi hija. Mi niña tiene temor, pero le digo que es algo nuevo a lo que nos tenemos que enfrentar y con los cuidados que yo ya le he inculcado”, expresó.

Para concluir Melissa solicitó ser más empáticos con la situación que se presenta a causa de la pandemia y el próximo ciclo de labores escolares.

“A lo mejor yo tengo para cumplir y comprarle las cosas para que se cuide debidamente, pero hay familias que tienen dos o más de tres hijos y no se tienen los medios necesarios para ello y se les hace más fácil el seguir en sus casas aprendiendo. Es cuestión de empatía entre unos y otros” concluyó.

Algunos de los puntos que destaca esta carta son: Cumplir con los tres filtros escolares (cada, escuela y salón de clases), mantener la sana distancia entre un banco y otro de un metro y medio, el uso de cubreboca, nariz, acudir de manera escalonada de acuerdo al orden alfabético, evitar la venta de alimentos durante la jornada, implementar un estado de monitoreo diario de asistencia y estado de salud de la comunidad educativa, priorizar el uso de espacios al aire libre o aulas con ventiladores y ventanas abiertas, limpiar mobiliario y equipo después de terminar la jornada, evitar asistir en caso de sospecha o síntoma de Covid-19 y en caso del reporte de contagio del virus, se siguen las recomendaciones de la Secretaría de Salud y de Educación.