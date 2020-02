Divertirá en cine rebelión godín

CIUDAD DE MÉXICO.-Omar Buendía (Gustavo Egelhaaf) es un hombre que, de trabajar como botarga en una plaza, pasará a ser empleado de la empresa de tecnología Relotech.

“Creo que la mayoría de los mexicanos se van a sentir reflejados”. Gustavo Egelhaaf, actor

En ese lugar, gracias a un malentendido con uno de los jefes, se verá obligado a poner a prueba sus virtudes para salvar a sus amigos y a la propia compañía.

Esta es la trama de Rebelión de los Godínez, que llega el viernes a las salas, con la que el propio Egelhaaf destacó podrán mostrar a las nuevas generaciones el lado bueno de ser godín.

“Creo que hay toda una generación que busca cumplir sus sueños, de hacer cosas distintas, de no trabajar por horarios, la mayoría quiere empezar su propia empresa y enfocarse en otras cosas.

“Todo mundo busca alternativas para cumplir sueños y de pronto la idea de ser godín no parece buena, pero aquí es interesante ver cómo se puede desarrollar alguien también desde ese lugar temido, desde ese corporativo”, expresó el actor.

La comedia completa su reparto con Alejandro Suárez, Bárbara de Regil, Mauricio Argüelles y Ana Carreiro.

Coincidieron en que emplearse en una empresa puede motivar a cualquier persona a cumplir sus sueños. Situación que en la ficción el protagonista intentará conseguir.

“El personaje de Gustavo trae muy puesta la camiseta de un joven soñador que además tiene mucho talento.

“Está bien ser godín, tener prestaciones, seguro médico, pero si tienes un sueño, la idea de poner un negocio realmente es buena, puedes aventarte porque lo más importante es creer en ti mismo”, consideró Carreiro, quien con esta película debuta en cine.

Suárez resaltó que el filme, dirigido por Carlos Morett, podría tener un impacto importante en los jóvenes.

“Nunca jamás he sido godín, pero me la pasé muy bien aquí porque estoy contento con mi trabajo, me pagan por divertirme.

“Es para los jóvenes, para que vean que la rebelión es por dentro de cada persona, cuando tienes talento, tienes que hacer algo que te guste, y si lo encuentras, tendrás una felicidad enorme”, sostuvo Suárez.

Argüelles aceptó que espera un éxito en taquilla como el que tuvo en su momento Mirreyes vs Godínez (2019).

“Hay comedia en todo el mundo, pero siempre dudamos de la que se hace en México. ¿Por qué? Tenemos que crear una industria donde la gente se pueda divertir, pero a la vez alimentemos más nuestra comedia”, expresó Argüelles.