Disminuye el retiro de anuncios de eventos

NUEVO LAREDO, TAM.- La Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, ha registrado una disminución considerable, en cuanto a retiro y presencia de anuncios en las calles de Nuevo Laredo, esto atribuido a la pandemia por Covid-19, ya que desde hace más de año y medio, se han mermado los eventos que normalmente tapizaban de publicidad, la ciudad.

“Ahorita con lo que pasó por la pandemia no hemos tenido muchos anuncios, estos eran de obras de teatro, de algunos cursos, entonces eso ahorita no hay, y seguimos retirando a quienes pongan algún pegote y no pidan permiso, que en la actualidad son digamos anuncios personales, de alguna persona, ofreciendo algún servicio, préstamos, cosas de este tipo, sabemos son anuncios para algo laboral, pero aún así, es considerado contaminación visual, y deben solicitar permiso”, comentó Rodolfo Eduardo Sánz Cortinas, director de Planeación y Desarrollo Urbano.

Tanto así ha sido la disminución, en cuanto a contaminación visual, generada por los anuncios de bailes, obras de teatro, lucha libre, entre otros, que en un comparativo de la misma dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, en el mes de enero del 2020 se retiraron 159 anuncios, y para febrero del 2020 se retiró 179, ya en lo que viene siendo en 2021 durante la pandemia, se retiraron 16 y 15 esto en los meses de mayo y junio.

“Es preciso que se acerquen al departamento de anuncios, y hacer su procedimiento, que realmente no es caro, y aun así las personas prefieren hacerlo de manera clandestina, y la consecuencia es que se les retirara, y si son localizados podrían hacerse acreedores a una multa, quienes deseen información al respecto, pueden comunicarse al 867-712-30-20”, finalizó.