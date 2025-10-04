Disfrutan neolaredenses gran inicio del 32 Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano

Nuevo Laredo, Tam.- “Broadway Baby” fue el espectáculo encargado de abrir el telón del Trigésimo Segundo Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano en Nuevo Laredo que se llevará a cabo hasta el 12 de octubre y llenará de arte, música, danza y esperanza a cada rincón de la ciudad y de todo el estado.

En el acto inaugural, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal estuvo acompañada por Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas, en representación del gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, así como por autoridades municipales y distinguidos invitados.

Durante su intervención, Canturosas destacó que la cultura es el alma de los pueblos y reafirmó el compromiso de su administración para fortalecer el desarrollo cultural y artístico de Nuevo Laredo.

“Para esta administración municipal, coadyuvar al crecimiento del acervo cultural y artístico más que una política pública, es un compromiso con la transformación social y el desarrollo humano. De manera muy especial quiero agradecer al Dr. Américo Villarreal Anaya por su firme compromiso con la cultura de Tamaulipas, que hoy hace posible este festival como un abrazo cultural para nuestra ciudad y para los 43 municipios del estado”, expresó.

La inauguración estuvo engalanada con la presentación de un espectáculo de talla internacional, protagonizado por la talentosa Bianca Marroquín, orgullo tamaulipeco originario de Matamoros y primera mexicana en brillar en Broadway. Con una trayectoria de más de 20 años en escenarios internacionales, Marroquín ofreció al público un recorrido por los grandes musicales que la han consolidado como referente del teatro musical.

El festival reúne este año a 66 artistas tamaulipecos, 26 nacionales y 9 internacionales, con una variada cartelera que incluye conciertos, obras de teatro, danza contemporánea, literatura y espectáculos para todas las edades.

Esta iniciativa del gobernador Américo Villarreal Anaya, se llevará a cabo de manera gratuita en diferentes espacios culturales y recreativos de la ciudad, sumándose a la programación que se replica en los 43 municipios de Tamaulipas.

El Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, adoptado desde 1988 en honor al Golfo de México, celebra con esta edición su 32 aniversario, consolidándose como una de las iniciativas culturales más importantes del noreste del país.

La alcaldesa concluyó su mensaje invitando a las familias neolaredenses a participar en esta gran fiesta cultural.

“Queremos que este festival sea para todos: para las infancias, las juventudes, las familias y nuestros adultos mayores. Porque el arte no tiene edad, ni fronteras, ni exclusiones. ¡Qué viva el arte, que viva Tamaulipas y que viva Nuevo Laredo!”, finalizó.