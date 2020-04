Disfruta Cameron Diaz maternidad

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz estadounidense Cameron Diaz, reveló que esta etapa es la mejor de su vida, que disfruta en confinamiento con su pequeña hija Raddix y su esposo, el músico Benji Madden.

La modelo comentó, de acuerdo a una nota de People, que le encanta ser madre y esta es la mejor parte de su vida, además de agradecer vivir esto junto a Benji.

“Es lo mejor de lo mejor y tengo mucha suerte de poder hacerlo con Benji y estamos pasando el mejor momento. Es tan grande. Estoy emocionada”, dijo la artista.

Su hija Raddix nació en diciembre del año pasado, por lo que se ha mantenido en aislamiento todo este tiempo. Diaz compartió que su vida es muy tranquila; sin embargo, extraña ver a sus amigos y demás familia, ya que al igual que todos están en confinamiento.

“Es agradable, y me encanta estar en una burbuja, me encanta estar en el útero de mi casa, con mi esposo y cocinar. Pero al mismo tiempo es una locura que no puedas salir al mundo en este momento”, expresó Diaz.

La actriz, de 47 años, mencionó que Benji y ella se reparten las actividades, ya que mientras ella prepara la cena, el músico de 41 años cuida y arropa a la pequeña para que duerma.

“Después de que bañamos a nuestra bebé, Benji la acuesta, es muy bueno. Es un padre tan asombroso. Tengo mucha suerte de que sea el papá de mi bebé. Él es tan increíble. La baja y yo voy a la cocina y comienzo a cenar y me sirvo un buen vaso de vino tinto”, contó la actriz.