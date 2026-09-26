El Dólar
Compra:
$16.70
Venta:
$17.60
EN VIVO

Disfruta Agassi finalmente del tenis desde nueva faceta como capitán

El exnúmero uno encuentra diversión y perspectiva liderando al Equipo del Mundo en la Copa Laver.

El capitán del Equipo de Estados Unidos Andre Agassi enfrenta el partido del argentino Francisco Cerúndolo ante Casper Ruud del Equipo de Europa en la Copa Laver el viernes 25 de septiembre del 2026. (AP Coto/Maja Smiejkowska)
AP

LONDRES.- Andre Agassi, quien notablemente escribió en su autobiografía “Open” que siempre había odiado el tenis, finalmente está disfrutando el deporte.

Agassi está en su segundo año como capitán del Equipo del Mundo en la Copa Laver y ha sido una fuente de energía positiva en la banca del equipo.

Agassi indicó que aprecia la forma en la que puede ayudar a los jugadores entre partidos.

“Siempre lo denominé estrés, no diversión”, admitió Agassi el sábado. “Ahora se siente un poco más como diversión que estrés… tengo el lujo de la perspectiva. Disfruto la idea de estar en un papel de contribuyente y el ambiente en el que puedo disfrutar el juego más que el estrés. He pasado muchos años sin disfrutarlo tanto como debía”.

En su autobiografía publicada en 2009, Agassi aseguró que no le gustaba el deporte “con una sombría y secreta pasión” por su abrumador padre.

Agassi, de 56 años y campeón de ocho títulos de Grand Slam que llegó a ser número 1 del mundo, ayudó al Equipo del Mundo a ganar la edición del año pasado de la Copa Laver.

El evento de este año se lleva a cabo en Londres.

Resulta conductora lesionada tras accidente vial en avenida Obregón
Protestan miles en Madrid contra creciente crisis de vivienda

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.