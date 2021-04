Dio ‘Acapulco Shore’ la bienvenida a su primera chica trans

CIUDAD DE MÉXICO.- El programa Acapulco Shore llevó su trama a un nuevo nivel al apostar por la diversidad, la inclusión y la tolerancia gracias a una de sus nuevas integrantes, Jaylín Castellanos, primera chica trans que se une a la familia.

La famosa buscó ponerle un sabor diferente a la octava temporada del show al mostrarle al público y a sus compañeros su esencia y personalidad, aunque también algunos de sus momentos amargos.

“Son muchas cosas que una mujer trans enfrenta. Primeramente, con tu familia; en segundo, que la gente te vaya a aceptar, y tercero, el salir a la calle vestida como mujer. Son muchos puntos difíciles.

“Muchos piensan que sólo te pones una peluca, unas zapatillas, lencería, te maquillas y sales, pero no, todo tiene un proceso y lleva sus años. Para ser la mujer que soy ahora me ha costado, y voy por más”, afirmó Castellanos en conferencia de prensa.

En los 12 capítulos que dura la nueva temporada, la joven compartirá su pasado, los obstáculos a los que se ha enfrentado, los señalamientos y la discriminación que ha sufrido, esto con el fin de inspirar a las nuevas generaciones a aceptarse como son, luchar por sus sueños y no dejarse amedrentar por nada ni nadie.

“Para llegar a donde he llegado me ha costado bastante; no nací guapa, obviamente, tuve que pasar por varios procesos de cirugías, psicólogos, tratamientos hormonales, el vivir la discriminación en la calle, al salir, por ejemplo, que no me veía tan mujer y que los hombres te empiezan a hacer bullying.

“En mi vida he tenido bastantes experiencias. Ésta fue bastante diferente, increíble; conocer diversas personalidades, el convivir en una casa con más de 15 personas, te vuelves loca”, aseguró la celebridad.

A diferencia del año pasado en el que las vacaciones de la familia Shore se llevaron a cabo en Mazatlán, Sinaloa, ahora, el grupo regresa a donde todo comenzó: Acapulco, Guerrero.

Debido a la pandemia, algunas de las actividades que se tenían previstas tuvieron que modificarse; por ejemplo, tuvo que adaptarse la casa en la que se reúnen para una sana convivencia, de acuerdo con Fidji Viggiano, vicepresidente de producción, ya que se le adecuó un restaurante y un antro, con el fin de evitar contagios por Covid-19.

“Es la mejor casa que hemos tenido en todas las temporadas, estuvo increíble. Además, eran todos contra todos porque como es pandemia no podíamos dar la famosísima ‘putivuelta’. Era en casa, antro en casa, todos contra todos”, comentó Karime Pindter, de las participantes más conocidas.

“Estábamos acostumbrados a estar en el antro, en las actividades extremas. Creo que sí fue más difícil el formato (de grabación) por lo que estamos atravesando, pero aun así nos divertimos muchísimo; la casa es un personaje más”, completó Eduardo “Chile” Miranda.

Castellanos, Benjamín Falcón, Jacky, Eddie y Alba serán los nuevos integrantes de la casa, por lo que la diversión, el alcohol, las peleas y los encuentros sexuales no faltarán.

Los ausentes de la temporada serán Manelyk, Jawy y Luis “Potro” Caballero.

Lo nuevo de Acapulco Shore se estrenará este 27 de abril, a las 22:00 horas, por MTV y Paramount+.