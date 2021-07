Diane Warren lanzará su primer disco

CIUDAD DE MÉXICO.-La compositora Diane Warren lanzará su primer disco: The Cave Sessions Vol. 1.

“No podría estar más emocionada. Editar un álbum con tantos de mis artistas favoritos es un sueño hecho realidad”, indicó la celebridad, de 64 años.

El disco de Warren, quien ha hecho música para Barbra Streisand, Lady Gaga, Aerosmith, Cher y Whitney Houston, estará compuesto por 15 temas inéditos, todos ellos duetos, y se pondrá a la venta el 27 de agosto.

Se trata de una celebración de su heterogéneo estilo musical, a la manera en que lo han hecho con distintos álbumes productores como Calvin Harris y Mark Ronson.

Anteriormente, la artista dio a conocer el sencillo “She’s Fire”, que trabajó junto al guitarrista mexicano Carlos Santana y el rapero G-Eazy, así como “Times Like These”, con Darius Rucker of Hootie & the Blowfish.

Entre el resto de canciones están colaboraciones con Celine Dion (“Superwoman”), John Legend (“Where Is Your Heart”) y Leona Lewis y James Morrison (“Grow Old With Me”).

Pero “She’s Fire” no es el único toque mexicano de su álbum, pues en “Seaside” unirá su voz a las de Sofía Reyes y Reik, además de Rita Ora.

Miembro del Salón de la Fama de Compositores, Warren ha sido ganadora de un Grammy, un Emmy y dos Globos de Oro; cuenta además con 12 nominaciones al Óscar, la más reciente de este año por el tema que hizo para La Vida Ante Sí.

Entre sus mayores hits se encuentran “Nothing’s Gonna Stop Us”, de Starship; “I Don’t Want to Miss a Thing”, de Aerosmith; “Un-Break My Heart”, de Toni Braxton; y “Because You Loved Me”, de Celine Dion.