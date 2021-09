Detienen a Alcalde de Quecholac, Puebla

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro Martínez Fuentes, Alcalde de Quecholac y hermano del líder huachicolero Antonio Valente, “El Toñín”, fue detenido este lunes por autoridades ministeriales en Puebla.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la detención en el Municipio ubicado a 66 kilómetros de Puebla capital, pero sin especificar por qué delito.

“La @FiscaliaPuebla aprehendió en Quecholac a José Alejandro N, presidente de ese Municipio. Ante presuntos hechos delictivos, la autoridad judicial otorgó el mandamiento judicial al que se dio cumplimiento”, reveló FGE.

Elementos ministeriales acudieron esta tarde al Ayuntamiento de Quecholac, en el cual irrumpieron a través de un hueco que hicieron en una de sus paredes para lograr la aprehensión.

Previo a la información oficial, Antonio Valente Martínez Fuentes, “El Toñín”, difundió un video en el que aseguró que el Gobierno estatal está en contra de su familia.

“Debemos agachar la cabeza, porque si no, lo que hacen esa persona es mandar a los uniformados a hacer cosas, hace un momento detuvieron al licenciado Alejandro Martínez Fuentes, Presidente municipal de Quecholac, créanmelo que sentí muy feo el haber parado mis redes sociales para no hacer enojar a la persona que agarró tanto odio conmigo y mi familia, con mi familia por qué”, dijo en el video en el que no mostró el rostro.

El Edil Martínez Fuentes, abanderado del partido local Pacto Social de Integración (PSI), tomó protesta en 2018; su gestión culminará el próximo 15 de octubre.

En diciembre de 2020, su hermano “El Toñín”, prófugo de la justicia, repartió verduras en la capital del Estado y en otros municipios a través de tráileres.

En fotos y videos difundidos en redes sociales, fueron captados en colonias como Agua Santa y San Ramón, al sur de Puebla, los vehículos de carga pesada con las bolsas llenas con papa, zanahoria, cebolla, chile y otros productos del campo.

Otras reparticiones fueron registradas en Municipios como Palmarito Tochapan y Cuautlancingo.

En 2017, “El Toñín” fue señalado como el líder de una banda huachicolera que en mayo de ese mismo año se enfrentó a elementos del Ejército en Palmarito Tochapan.