Detienen a activista mexicano que apoyaba a migrantes en el sur de México

TAPACHULA, México.- Autoridades federales mexicanas detuvieron el martes en el sur de México al activista mexicano de apoyo a los migrantes, Luis García Villagrán, justo cuando se estaba organizando un nuevo grupo para salir en caravana desde la ciudad de Tapachula, casi en la frontera con Guatemala.

Un funcionario federal, que pidió no ser identificado por no estar autorizado a hacer declaraciones, confirmó el arresto a The Associated Press y dijo que lo lideró el gabinete de Seguridad Pública federal por delitos relacionados con el tráfico de migrantes.

Familiares del activista que se encontraban en las afueras de las oficinas de la fiscalía federal en Tapachula no quisieron hacer declaraciones.

García Villagrán es un abogado que acompañó en numerosas ocasiones las caravanas formadas en los últimos años por migrantes que habían entrado a México de forma irregular y que querían avanzar hacia el norte del país con la esperanza de cruzar a Estados Unidos.

Estos grupos dejaron de formarse cuando comenzó la dura política de deportaciones del presidente estadounidense Donald Trump, pero esta semana el activista colaboraba en una nueva que se estaba configurando para salir de Tapachula el miércoles.

Según explicaron los migrantes, en este caso el objetivo no era llegar hasta la frontera norte mexicana sino avanzar hacia el centro del país donde hay más posibilidades de trabajo.

El sacerdote Heyman Vázquez condenó la detención del activista y consideró que es una agresión a los defensores de derechos humanos. Agregó que si no está García Villagrán sería él quien acompañaría a los migrantes el miércoles si concretan su salida.

El año pasado tres extranjeros acusaron a García Villagrán de extorsión, delito por el que se le abrió una investigación. La fiscalía federal no contestó de forma inmediata a la AP sobre la situación en la que se encuentra ese caso.

No es la primera vez que activistas que defienden a migrantes están en la mira de las autoridades mexicanas.

En 2019, en plena negociación entre México y la primera administración de Donald Trump para evitar los aranceles, dos activistas fueron detenidos por delitos vinculados con el tráfico de migrantes y liberados días después por falta de pruebas.

Tanto Irineo Mújica, líder de la ONG Pueblos Sin Fronteras, como Cristóbal Sánchez habían participado en las enormes caravanas de centroamericanos que cruzaron el país a finales de 2018. Mújica acusó entonces al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de fabricarles delitos que no existían.

En 2023, García Villagran denunció una agresión por parte de hombres armados cuando viajaba junto a su esposa y otras dos personas en su vehículo.

Pese a la noticia de la detención de este martes, algunos migrantes mantienen su intención de salir caminando la mañana del miércoles. “Eso es lo que quiere el gobierno, que no salgamos, pero vamos a salir”, dijo a la AP el cubano Jesús Pérez.

Pérez añadió que desde hace días hay operativos de autoridades migratorias y de la Guardia Nacional en lugares donde se reúnen los migrantes para intimidarles.