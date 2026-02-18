Detiene Policía del Capitolio a hombre armado que corrió hacia edificio

El Capitolio de Estados Unidos, en Washington, visto el viernes 13 de febrero de 2026. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

El Capitolio de Estados Unidos, en Washington, visto el viernes 13 de febrero de 2026. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

WASHINGTON.- La policía del Capitolio de Estados Unidos detuvo el martes a un hombre de 18 años después de que éste corrió desde su vehículo hacia la sede del legislativo federal armado con una escopeta.

El jefe de la Policía del Capitolio, Michael Sullivan, dijo que el hombre, identificado como Carter Camacho, de Smyrna, Georgia, fue arrestado después de que estacionó una camioneta Mercedes cerca del Capitolio, se bajó y comenzó a correr hacia el edificio con una escopeta cuando agentes lo interceptaron y le ordenaron que soltara el arma de fuego y se tirara al suelo.

En una conferencia de prensa posterior al arresto, Sullivan dijo que Camacho llevaba un chaleco táctico y guantes, y que en el vehículo había un casco de Kevlar y una máscara antigás. La escopeta estaba cargada y él llevaba munición adicional, indicó Sullivan.

Sullivan dijo que el motivo estaba bajo investigación, incluyendo si los miembros del Congreso eran el objetivo. El Congreso no está en sesiones.

Sullivan señaló que el departamento policial tiene imágenes de video, pero pidió al público cualquier grabación que pudieran tener del incidente.

“¿Quién sabe qué habría pasado si no hubiéramos tenido agentes de pie aquí?”, comentó Sullivan, y añadió que el departamento había realizado simulacros de tirador activo casi en el mismo lugar en los últimos meses.

Sullivan dijo que Camacho no era conocido por las autoridades y lo describió como alguien que no es de la zona. Añadió que el vehículo no estaba registrado a nombre del sospechoso, quien tiene múltiples direcciones. Está detenido por actividades ilícitas y por portar un fusil sin licencia, un arma de fuego no registrada y munición no registrada, informó la Policía del Capitolio en un comunicado de prensa.

El arresto del martes se produce una semana antes del discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump ante el Congreso. Sullivan dijo que el incidente no cambia los planes de la agencia. “Nos tomamos el Estado de la Unión muy, muy en serio”, aseveró.