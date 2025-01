Destaca alcalde Dr. Víctor Treviño los Logros del 2024

LAREDO, TEXAS .- La Ciudad de Laredo se reunió para una velada inspiradora cuando el Alcalde Dr. Víctor Treviño pronunció Informe Anual Municipal de 2025 el jueves, 23 de enero, en el Centro de Bellas Artes Guadalupe & Lilia Martínez en Laredo College. Los asistentes fueron recibidos a las 6:00 p.m. para una hora de networking en el vestíbulo del Centro de Artes Visuales y Escénicas, seguida del evento principal a las 7:00 p.m.

El discurso destacó el progreso de Laredo en 2024, centrándose en los logros clave, la estabilidad financiera de la ciudad y la visión del alcalde para el 2025. El Alcalde Dr. Treviño enfatizó la importancia de la unidad, la innovación y la resiliencia como pilares para el éxito continuo de la ciudad.

El Alcalde Dr. Treviño comenzó reflexionando sobre los logros del 2024, que fueron posibles gracias a la dedicación de los empleados de la ciudad, los líderes comunitarios y los residentes. Entre los aspectos más destacados se encuentran la implementación de importantes proyectos de infraestructura, los avances en las iniciativas de salud pública y la mejora de las relaciones binacionales.

“El año pasado, hemos demostrado lo que es posible cuando trabajamos juntos hacia objetivos compartidos”, dijo el Alcalde Dr. Treviño. “Nuestros esfuerzos por mejorar la infraestructura, ampliar las oportunidades económicas y fomentar la salud pública han creado una base más sólida para el futuro”.

El alcalde reconoció el trabajo incansable del Ayuntamiento y los empleados, incluido el Regente de la Ciudad Joseph Neeb y su equipo de liderazgo. El enfoque de la administración en la gestión profesional ha sido fundamental para brindar servicios de alta calidad y garantizar la eficiencia operativa.

El Alcalde Dr. Treviño destacó la sólida situación financiera de Laredo. El saldo del fondo general de la ciudad asciende a $54.9 millones, con un presupuesto anual consolidado cercano a los $1,000 millones. Cabe destacar que el 2024 marcó el 21.º año consecutivo sin un aumento en la tasa del impuesto a la propiedad, que disminuyó tres centavos a $0.51 por cada $100 de valoración. La ciudad también recibió prestigiosos premios por la excelencia en la presentación de informes financieros y presupuestos.

Como ex autoridad sanitaria, el Alcalde Dr. Treviño reafirmó su compromiso de mejorar la salud pública. Programas como “Walk with the Mayor” y “Juntos for Better Health” se enfocaron en la obesidad, la salud mental y el abuso de sustancias. Gracias a estos esfuerzos, Laredo logró una reducción del 52% en las muertes relacionadas con las drogas entre 2023 y 2024. Los innovadores programas de vigilancia de aguas residuales y monitoreo de la calidad del aire de la ciudad obtuvieron reconocimiento nacional, mejorando la preparación y los resultados de salud pública.

El turismo y los viajes también ocuparon un lugar central, con nuevos vuelos que conectan Laredo con Los Ángeles, Monterrey y Brownsville. Estas rutas, junto con los planes para un tren de pasajeros que conecta Monterrey con Laredo, tienen como objetivo impulsar el turismo regional y el crecimiento económico. Además, el complejo multideportivo Buena Vista, de $50 millones, está programado para abrir en 2025, y promete atraer el turismo deportivo mundial y estimular el desarrollo local. En respuesta a los desafíos hídricos de la ciudad, el Alcalde Dr. Treviño describió un plan integral para modernizar la infraestructura obsoleta y asegurar fuentes de agua adicionales. Las colaboraciones con socios locales, estatales y federales han sido fundamentales para abordar estas necesidades críticas. El alcalde también anunció iniciativas para mejorar la conservación del agua, incluidas posibles soluciones de almacenamiento que involucran al lago Casa Blanca.

Dado que Laredo es el puerto de entrada número uno en el hemisferio occidental, el Alcalde Dr. Treviño enfatizó la importancia de la colaboración binacional. La expansión del Puente de Comercio Mundial y las discusiones en curso sobre el Puente de Solidaridad con Colombia destacan el compromiso de Laredo de mantener su posición como líder comercial global. El alcalde también elogió a las agencias de aplicación de la ley por garantizar el estatus de Laredo como una de las ciudades más seguras de la nación.

La velada concluyó con la presentación de la segunda edición anual de los Premios Ícono, que honran a las personas y organizaciones que han distinguido a Laredo por sus logros. El Alcalde Dr. Treviño felicitó a los premiados y les agradeció por sus contribuciones al éxito y la reputación de la ciudad. La visión del Alcalde Dr. Treviño para 2025 se centra en el crecimiento económico continuo, la inversión en infraestructura y los avances en materia de salud pública. Hizo un llamado a los residentes para que sigan comprometidos con la construcción de un futuro próspero.

“Juntos, superaremos los desafíos y aprovecharemos las oportunidades para crear una ciudad donde todos puedan prosperar”, concluyó. “Los mejores días de Laredo están por venir”.

Destinatarios de los Premios Ícono de Laredo 2025

COMUNIDAD

Jennifer “La Traviesa” Lozano, primera atleta olímpica de Laredo

Dr. Gustavo Villarreal, Designación de personas con necesidades médicas insuficientes

Departamento de Bomberos de Laredo, Designación ISO

Hermanas Salesianas, Escuela Mary Help of Christians

Fasken Oil & Ranch Ltd., Contribuciones a Laredo

Orlando Canizales, campeón de boxeo

José “Gaby” Canizales, campeón de boxeo

Javier Villalobos – Alcalde de la ciudad de McAllen, Texas; Asistencia a la Ciudad de Laredo

Melanie Durón, Atleta del Año de Laredo

BI-NACIONAL

Tecos de los Dos Laredos, representando a dos países en el béisbol

PÓSTUMO

Cabo primero David Lee Espinoza – Entregado a su familia

Los premios Laredo Icon Awards fueron entregados por el Alcalde Dr. Victor D. Treviño para celebrar a individuos u organizaciones cuyas actividades, talentos y esfuerzos extraordinarios han mejorado significativamente la ciudad de Laredo. Estos premios honran a quienes han representado a Laredo con distinción, mostrando su excelencia y elevando la prominencia de Laredo en un escenario más amplio.