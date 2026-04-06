Despiden Bulls a directivos tras seis años sin resultados en playoffs

Arturas Karnisovas, vicepresidente de operaciones de los Bulls de Chicago durante una rueda de prensa, el el 29 de septiembre de 2025. (AP Foto/Nam Y. Huh)

Arturas Karnisovas, vicepresidente de operaciones de los Bulls de Chicago durante una rueda de prensa, el el 29 de septiembre de 2025. (AP Foto/Nam Y. Huh)

CHICAGO.- Los Bulls de Chicago despidieron el lunes al vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto, Arturas Karnisovas, y al gerente general, Marc Eversley, poniendo fin a una etapa de seis años que produjo apenas una aparición en los playoffs.

Chicago desmanteló su plantilla antes de la fecha límite de traspasos. Pero Karnisovas y Eversley no estarán para la siguiente fase.

Los Bulls tuvieron marca de 224-254 durante su gestión. Los Bulls ocupan la 12da plaza en la Conferencia Este, con foja de 29-49, y se están quedando fuera de los playoffs por cuarto año consecutivo.

El presidente y director ejecutivo, Michael Reinsdorf, manifestó en un comunicado que Karnisovas y Eversley “lideraron con un profundo compromiso” con los Bulls y que el cambio “tiene que ver con posicionar a nuestro equipo para un éxito sostenido de cara al futuro”.

“Quiero que nuestros aficionados sepan que los escucho y entiendo su frustración. Yo también la siento”, expresó Reinsdorf. “Sé que esto tomará tiempo, y estoy plenamente comprometido a hacer esto bien. En los Bulls de Chicago, nuestro enfoque sigue siendo construir un equipo que pueda competir al más alto nivel y, en última instancia, pelear por campeonatos. Estamos comprometidos a dar los pasos necesarios para impulsar a los Bulls hacia adelante de una manera que haga sentir orgullosos a nuestros aficionados”.

Los Bulls desarmaron su plantilla de cara a la fecha límite de traspasos en febrero, enviando a Nikola Vucevic a Boston, Kevin Huerter a Detroit, Coby White a Charlotte y Ayo Dosunmu a Minnesota, en un intento por sacudir a una franquicia atrapada en la mediocridad. Retuvieron a Matas Buzelis y Josh Giddey con la idea de construir alrededor de ellos. Los Bulls tienen margen bajo el tope salarial para hacer algunos movimientos importantes en esta temporada baja.

“Estar en el medio es lo que no queremos hacer”, dijo Karnisovas en ese momento. “Creo que lo hemos visto durante los últimos cuatro años y queremos cambiar eso”.

En gran medida, ahí es donde ha estado la franquicia desde que Karnisovas fue contratado procedente de de Denver en abril de 2020. Los Bulls incorporaron a Eversley desde Filadelfia unas semanas después y contrataron al entrenador Billy Donovan en septiembre de ese año. El futuro de Donovan es incierto.

La única aparición en playoffs de los Bulls durante la gestión de Karnisovas y Eversley llegó en la temporada 2021-22, cuando terminaron sextos en la Conferencia Este con 46-36 y fueron eliminados por Milwaukee en la primera ronda. Los Bulls perdieron al base Lonzo Ball por una lesión de rodilla durante esa temporada, y se perdió los dos años siguientes.

El All-Star más reciente de Chicago fue DeMar DeRozan en 2023. La falta de un jugador franquicia como piedra angular era evidente, y la renuencia de Karnisovas a lanzarse a una reconstrucción importante fue una gran fuente de frustración entre los aficionados de los Bulls. En lugar de darle al equipo la mejor oportunidad de ganar la lotería, insistió en la paciencia y en no saltarse pasos.

Eso cambió este año, cuando Karnisovas realizó siete traspasos antes de la fecha límite. Los Bulls, en su mayoría, se abastecieron de selecciones de segunda ronda del draft y no recibieron ninguna de primera ronda a cambio.