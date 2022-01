Desestiman demanda del bebé en portada de disco de Nirvana

CIUDAD DE MÉXICO.- La demanda presentada contra el grupo Nirvana por Spencer Elden, el hombre que apareció desnudo en la portada del icónico álbum de 1991 Nevermind, de la banda, cuando era un bebé, ha sido desestimada.

Un juez de California desestimó este 3 de enero la denuncia de Elden, que alegaba pornografía infantil, después de que no respondió a una moción de desestimación presentada por Nirvana y otros acusados antes de la fecha límite del 30 de diciembre, según documentos judiciales obtenidos por la revista People.

Elden ahora tiene hasta el 13 de enero para presentar una segunda queja; si no lo hace a tiempo, su queja será desestimada sin perjuicio, lo que significa que podrá volver a presentar cargos en el futuro.

«De acuerdo con la orden de la corte, presentaremos una segunda demanda enmendada muy pronto», dijo el abogado de Elden en un comunicado. «Estamos seguros de que a Spencer se le permitirá seguir adelante con su caso».

Elden, ahora de 30 años, presentó por primera vez una demanda contra Dave Grohl y Krist Novoselic, los miembros sobrevivientes de la banda, la herencia de Kurt Cobain y Kirk Weddle, el fotógrafo de la imagen, en agosto, alegando explotación sexual infantil.

Afirmó que sus tutores legales nunca dieron su consentimiento para que se usara su imagen para la portada del álbum y pidió 150 mil dólares en daños, además de los honorarios de los abogados. Elden también acusó a los rockeros de no protegerlo de la explotación sexual y afirmó que tener su cuerpo desnudo en la portada de un famoso álbum cuando era un bebé le hizo sufrir «daños de por vida».

«Los acusados utilizaron pornografía infantil que mostraba a Spencer como un elemento esencial de un plan de promoción de discos comúnmente utilizado en la industria de la música para llamar la atención, en el que las portadas de los álbumes presentaban a los niños de una manera sexualmente provocativa para ganar notoriedad, impulsar las ventas y atraer la atención de los medios y críticas», decía la denuncia.

Sin embargo, en su moción de desestimación, los acusados respondieron a las acusaciones, alegando que Elden «ha pasado tres décadas beneficiándose de su fama como el autoproclamado ‘Nirvana Baby'».

