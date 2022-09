Desde el Senado de la República, madre de Heydi Mariana pide audiencia con AMLO, que se haga justicia y se castigue a los militares asesinos

Ciudad de México.- Desde el Senado de la República, Cristina Aracely Pérez Rodríguez, madre de la pequeña Heydi Mariana, de 4 años, asesinada por elementos del Ejército México, aseguró que no hay duda alguna “fueron ellos” –los soldados, y esto está ratificado con declaraciones de la pareja sentimental de su padre y de su hijo, de 7 años, sobrevivientes al ataque.

Acompañada del senador independiente y Coordinador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza Longoria y de Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, la madre de la pequeña víctima espera ser recibida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cristina Aracely confía en que el presidente escuche su versión, sepa la verdad, como es que no se trató de ningún enfrentamiento cuando los soldados dispararon directamente contra el vehículo en que su hija Heydi Mariana, era llevada por la pareja de su abuelo al IMSS porque se sentía mal de salud.

Denunció que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional la está presionando para que reciba una indemnización para cerrar el caso y los militares homicidas queden impunes.

“No vengo a pedir dinero, lo único que vengo a pedir, es justicia y que se encarcelen a los responsables, para que mi niña pueda descansar en paz”, suplicó la madre de Heydi Mariana desde el Senado de la República en conferencia de prensa.

Mientras que el presidente López Obrador ha dicho que de acuerdo a lo que le informó el Secretario de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval González, había ocurrido un enfrentamiento la noche del 31 de agosto en Nuevo Laredo, la verdad es otra.

“Que me abra las puertas de la presidencia y escuche la versión verdadera, tengo el derecho a ser escuchada por él, para que me ayude a hacer justicia y mi niña pueda estar en paz, igual mi familia; mi hijo Kevin psicológicamente está muy afectado y yo estoy igual, sin palabras, muy triste, extraño a mi niña y esto no puede quedar impune, debe hacerse justicia para toda la ciudadanía de Nuevo Laredo y esto no vuelva a ocurrir”, dijo Pérez Rodríguez.

Por su parte, Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y el abogado Roberto Fuentes Martínez, denunciaron lentitud en las indagatorias y pidieron a la Presidencia de la República escuchar a las víctimas, y no solo contar con la versión del General Sandoval González.

El senador independiente Álvarez Icaza aseveró que el caso de la muerte de la pequeña Heydi Mariana no debe quedarse en el ámbito castrense y debe ser juzgado en el fuero civil.

“No hay duda, tienen que ser investigados y castigados en instancias civiles. Tratando de afectaciones a población civil, sin demérito que pudiera haber una sanción militar, el proceso debe ser en el fuero civil”, dijo Álvarez Icaza.

Estableció que “México tiene obligaciones internacionales y tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han establecido que todos los hechos en la comisión de delitos con la participación de militares donde se involucra a civiles, tienen que tratarse en el fuero civil indiscutiblemente”.

Destacó que los militares, responsables del asesinato de la pequeña Heydi Mariana, tienen que ser sancionados por la Fiscalía General de la Republica y presentados ante un Juez Civil, “esperamos que la FGR no se comporte como abogado de oficio de los miliares, que de por sí, ya tienen mucho poder”.

El senador dio a conocer que la familia Pérez Rodríguez ha sido atendida por la Subsecretaria de Derechos Humanos que encabeza Alejandro Encinas, para llevar su solicitud de audiencia al Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador.