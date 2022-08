Descartan desabasto de gasolina en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam. – José Luis Palos Morales, presidente de la Asociación de Gasolineros de Nuevo Laredo, dijo que no existe un desabasto de gasolina Magna, ya que en la mayoría de las gasolineras de la ciudad, cuentan con este tipo de combustible, siendo una o dos gasolineras las que presentaron esta problemática.

“Hasta ahorita, toda esta semana no hemos tenido ningún problema en el suministro que hace PEMEX, esto en cuanto al diésel, magna y premium. Donde sí se ha tenido un poco de problema es en la premium porque se tiene que traer de Monterrey. Pero, como se vende poco, no hemos tenido problemas. Sí me han dicho que, desde ayer (lunes), algunas gasolineras han tenido ese problema de la falta de la magna”, precisó Palos Morales.

Jose Luis Palos, dijo que posiblemente estas gasolineras que han presentado el desabasto del combustible magna, es por problemas propios de la empresa. Ya que en su experiencia, lo que es PEMEX, nunca deja sin combustible a sus clientes y, mucho menos, por periodos tan largos como son dos días. Indicó que otra de las razones de la falta de combustible, pudiera ser que los propietarios de ciertas gasolineras compren a otro proveedor y éste no les haya surtido en estos días que no vendieron magna.

“Ahorita el suministro está muy bien en la ciudad, no tendríamos nada de qué preocuparnos. PEMEX ha estado cumpliendo muy bien. Como te comento: serían casos muy aislados que debe ser por algún motivo de la empresa. Hay algunas gasolineras que ya no le compran a PEMEX y tal vez esa sea la razón, porque PEMEX, sigue cumpliendo muy bien en su servicio”, concluyó.