Derriba arbotante al quedarse sin frenos

NUEVO LAREDO, TAM.- Al quedarse sin frenos en su camioneta, el conductor evitó chocar por alcance otra unidad motriz, subiéndose al camellón, derribando un arbotante y dañando un vehículo de reciente modelo.

Ahora Gerardo, de 29 años, deberá pagar los daños a un auto modelo 2019 y un arbotante de luz, propiedad del Municipio, que derribó desde la base.

Gerardo conducía una camioneta Ford Escape modelo 2008, placas de Texas, circulando de norte a sur sobre la avenida César López de Lara.

Al encontrarse a la altura de la calle Saltillo, Gerardo asegura que le fallaron los frenos de su camioneta y para no chocar contra un auto que iba adelante del suyo, se subió al camellón.

Descontrolado, el joven conductor impacta un arbotante de luz, propiedad municipal, el cual derriba y este al caer, lo hace sobre un vehículo.

Se trata de un Honda City modelo 2019, manejado por Erika, de 36 años, quien circulaba de sur a norte por Cesar López de Lara, cuando cae sobre la unidad el arbotante, ocasionando daños de consideración.

“Venia y no agarraron los frenos, para no chocar al carro de enfrente, me orille y me subí al camellón”, fue lo declarado por Gerardo a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.