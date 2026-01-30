Departamento de Justicia publica millones de páginas de archivos de Jeffrey Epstein

NUEVA YORK (AP) — El Departamento de Justicia publicó el viernes más registros sobre Jeffrey Epstein, reanudando las divulgaciones bajo una ley destinada a revelar lo que el gobierno sabía sobre el abuso sexual de niñas jóvenes por parte del millonario financiero y sus interacciones con los ricos y poderosos.

El subsecretario de Justicia Todd Blanche informó que el departamento estaba publicando más de tres millones de páginas de documentos en esta última divulgación así como más de 2.000 videos y 180.000 imágenes. Los archivos, publicados en el sitio web del departamento, incluyen millones de páginas de registros que, según los funcionarios, se retuvieron de una divulgación inicial en diciembre.

Fueron divulgados bajo la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, la ley promulgada después de meses de presión pública y política que requiere que el gobierno abra sus archivos sobre el difunto financiero y su confidente y exnovia, Ghislaine Maxwell.

“La divulgación de hoy marca el final de un proceso muy completo de identificación y revisión de documentos para garantizar la transparencia al pueblo estadounidense y el cumplimiento de la ley”, dijo Blanche en una conferencia de prensa anunciando la divulgación.

La perspectiva de registros previamente no vistos que vinculan a Epstein con figuras famosas ha animado durante mucho tiempo a detectives en línea, teóricos de la conspiración y otros que han clamado por un relato completo que incluso Blanche reconoció que podría no ser satisfecho por la última entrega de documentos.

“Hay un hambre, o una sed, de información que no creo que se satisfaga con la revisión de estos documentos”, declaró.

Insistió en que, “No protegimos al presidente Trump, no protegimos a nadie”.

Después de no cumplir con un plazo del 19 de diciembre establecido por el Congreso para liberar todos los archivos, el Departamento de Justicia dijo que encargó a cientos de abogados revisar los registros para determinar qué necesita ser tachado, para proteger las identidades de las víctimas.

Entre los materiales que se están reteniendo hay información que podría poner en peligro cualquier investigación en curso o exponer las identidades de detalles personales sobre posibles víctimas. Todas las mujeres, aparte de Maxwell, han sido eliminadas de los videos e imágenes que se publican el viernes, apuntó Blanche.

El número de documentos sujetos a revisión ha aumentado a aproximadamente seis millones, incluidos duplicados, dijo el departamento.

El Departamento de Justicia publicó decenas de miles de páginas de documentos justo antes de Navidad, incluidos fotografías, transcripciones de entrevistas, registros de llamadas y registros judiciales. Muchos de ellos ya eran públicos o estaban fuertemente tachados.

Esos registros incluían registros de vuelo previamente publicados que mostraban que Donald Trump voló en el jet privado de Epstein en la década de 1990, antes de que tuvieran un desacuerdo, y varias fotografías del expresidente Bill Clinton. Ni Trump, un republicano, ni Clinton, un demócrata, han sido públicamente acusados de irregularidades en relación con Epstein, y ambos han dicho que no tenían conocimiento de que él estaba abusando de niñas menores de edad.

También se publicaron el mes pasado transcripciones de testimonios de un jurado, según los cuales agentes del FBI describieron entrevistas que tuvieron con varias niñas y mujeres jóvenes que dijeron que les pagaron para realizar actos sexuales para Epstein.

Epstein se suicidó en una celda de cárcel de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser acusado de cargos federales de tráfico sexual.

En 2008 y 2009, Epstein estuvo en la cárcel en Florida después de declararse culpable de solicitar prostitución de una menor de 18 años. En ese momento, los investigadores habían reunido evidencia de que Epstein había abusado sexualmente de niñas menores de edad en su casa en Palm Beach, pero la fiscalía federal acordó no procesarlo a cambio de su declaración de culpabilidad por cargos estatales menores.

En 2021, un jurado federal en Nueva York condenó a Maxwell, una socialité británica, por tráfico sexual por ayudar a reclutar a algunas de las víctimas. Ella está cumpliendo una sentencia de prisión de 20 años en un campo de prisioneros en Texas, después de ser trasladada allí desde una prisión federal en Florida. Ella niega cualquier delito.

Los fiscales federales nunca acusaron a nadie más en relación con el abuso de niñas por parte de Epstein, pero una de sus víctimas, Virginia Roberts Giuffre, lo acusó de haber arreglado para que ella tuviera encuentros sexuales a los 17 y 18 años con numerosos políticos, magnates de negocios, académicos destacados y otros, todos los cuales negaron sus acusaciones.

Entre las personas que ella acusó estaba el príncipe Andrés de Gran Bretaña, ahora conocido como Andrés Mountbatten-Windsor después de que el escándalo llevó al despoje de sus títulos reales. Andrés negó haber tenido relaciones sexuales con Giuffre, pero resolvió su demanda por una suma no revelada.

Giuffre murió por suicidio en su granja en Australia Occidental el año pasado a los 41 años.

