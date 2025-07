Departamento de Justicia de EU se reunirá con Ghislaine Maxwell, exnovia de Jeffrey Epstein

WASHINGTON (AP) — Funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos se reunirán el jueves con Ghislaine Maxwell, la exnovia del financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, según una persona familiarizada con el tema.

El fiscal general adjunto Todd Blanche dijo el martes que trabajaba para organizar la reunión, que es parte de un esfuerzo continuo del Departamento de Justicia para mostrar transparencia tras una feroz reacción de una parte de la base de simpatizantes del presidente Donald Trump por su negativa anterior a liberar más registros de la investigación de Epstein.

En una publicación hecha el martes en redes sociales, Blanche dijo que Trump “nos ha dicho que liberemos todas las pruebas creíbles” y que si Maxwell tiene información sobre alguien que haya cometido delitos contra las víctimas, el FBI y el Departamento de Justicia “escucharán lo que ella tenga que decir”.

Hasta el jueves, un portavoz del Departamento de Justicia no ha respondido a un mensaje donde se solicitan sus comentarios. La persona que confirmó la reunión insistió en mantenerse en el anonimato para describir a The Associated Press un encuentro a puerta cerrada.

Un abogado de Maxwell confirmó el martes que hubo conversaciones con el gobierno y dijo que ella “siempre testificará con la verdad”.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes emitió el miércoles una citación para que Maxwell testifique ante los funcionarios del organismo en agosto.

La exnovia de Epstein cumple una sentencia de 20 años y se encuentra en una prisión federal de baja seguridad en Tallahassee, Florida. Fue sentenciada hace tres años tras ser condenada por ayudar al magnate a abusar sexualmente de menores de edad.

Las autoridades han dicho que Epstein se suicidó en su celda de la cárcel de Nueva York mientras esperaba juicio en 2019, pero su caso ha generado atención y teorías de conspiración interminables debido a sus vínculos y los de Maxwell con personas famosas, incluidos miembros de la realeza, presidentes y multimillonarios.

A principios de este mes, el Departamento de Justicia dijo que no liberaría más archivos relacionados con la investigación, a pesar de que la secretaria de Justicia, Pam Bondi, había prometido lo contrario. El departamento también dijo que no existe una lista de clientes de Epstein.

El Wall Street Journal informó el miércoles que Bondi le dijo a Trump en mayo que su nombre estaba entre las personas de alto perfil mencionadas en los archivos gubernamentales de Epstein, aunque la mención no implica mala conducta.

El presidente republicano señaló que alguna vez pensó que Epstein era un “tipo estupendo” pero que luego tuvieron un desacuerdo.

El miércoles, un subcomité también votó para citar al Departamento de Justicia por los documentos relacionados con Epstein. Y senadores de los dos principales partidos políticos han expresado su disposición a celebrar audiencias sobre el asunto después del receso de agosto del Congreso.

El representante republicano de Kentucky, Thomas Massie, presentó una legislación con apoyo bipartidista que requeriría que el Departamento de Justicia “ponga a disposición del público, en un formato que permita realizar búsquedas y descargas, todos los registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación no clasificados” relacionados con Epstein y sus asociados.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la mayoría republicana, el representante Steve Scalise, ambos de Luisiana, han dicho que abordarán en el Congreso cualquier problema pendiente relacionado con Epstein cuando regresen del receso.

De conformidad con un acuerdo de no enjuiciamiento de 2008, Epstein se declaró culpable en Florida de cargos estatales de solicitar y procurar a un menor para la prostitución. Eso le permitió evitar una posible cadena perpetua, cumpliendo en su lugar 13 meses en un programa de liberación laboral. Se le exigió hacer pagos a las víctimas y registrarse como delincuente sexual.

En 2019, Epstein fue acusado por fiscales federales en Manhattan por acusaciones casi idénticas.