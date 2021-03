Denuncian por abuso a Gobernador de Nueva York

NUEVA YORK.- Una abogada del Gobernador Andrew Cuomo informó que interpuso ante la policía una denuncia en contra del mandatario después de que una mujer lo acusara de tocarla indebidamente y se negara a presentar cargos por sí misma.

El diario Times Union de Albany informó el miércoles que un asistente no identificado había afirmado que Cuomo metió la mano debajo de su camisa y la acarició después de llamarla a su residencia oficial a fines del año pasado. Cuomo dijo que nunca tocó a nadie de manera inapropiada.

Beth Garvey, la abogada del Gobernador, dijo en un comunicado que, como cuestión de política estatal, a la mujer que hizo las acusaciones se le dijo que debía comunicarse con el departamento de policía local.

“En este caso, la persona está representada por un abogado y cuando el abogado confirmó que el cliente no quería hacer un informe, el estado notificó al departamento de policía y les dio la información del abogado”, dijo Garvey.

Ella dijo que el estado estaba obligado a hacerlo según la ley estatal.

Un portavoz del Departamento de Policía de Albany, Steve Smith, no respondió de inmediato un mensaje de The Associated Press en busca de comentarios, pero le dijo a The New York Times que la Policía se había puesto en contacto con un representante de la mujer y le ofreció sus servicios.

La posible participación de la policía se produce cuando el control de Cuomo sobre el poder parecía cada vez más tenue.

El jueves temprano, un grupo de 59 legisladores estatales demócratas exigieron la renuncia de Cuomo a raíz de la acusación.

El principal demócrata en la Asamblea estatal, el presidente Carl Heastie, dijo que se reunirá con los miembros el jueves para discutir “posibles caminos a seguir” a la luz de las crecientes acusaciones.

En Nueva York, la Asamblea es la Cámara legislativa que podría actuar para acusar a Cuomo, quien ha enfrentado múltiples acusaciones de que hizo de su lugar de trabajo un lugar incómodo para las mujeres jóvenes con comentarios y comportamientos sexualmente sugerentes, que incluyen caricias y besos no deseados.

Diecinueve senadores y 40 miembros de la Asamblea dijeron en una carta el jueves que era hora de que Cuomo se fuera.

“A la luz de la admisión del Gobernador de un comportamiento inapropiado y los hallazgos de datos alterados sobre las muertes de Covid-19 en hogares de ancianos, ha perdido la confianza del público y de la legislatura estatal, haciéndolo ineficaz en este momento de necesidad más urgente”, dice la carta. “Es hora de que el Gobernador Cuomo renuncie”.

Cuomo ha dicho en repetidas ocasiones que no renunciará e instó al público a esperar el resultado de una investigación sobre su conducta por parte de la procuradora general estatal Letitia James. La oficina de Cuomo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el jueves.

Si bien Cuomo ha negado haber tocado a alguien de manera inapropiada, se ha disculpado por los comentarios que hizo a las mujeres del personal que fueron vistos como coqueteos.

En la acusación más reciente contra Cuomo, el Times Union de Albany informó que el Gobernador había convocado al asistente a su mansión de Albany, y le dijo que necesitaba ayuda con su teléfono celular. Después de su llegada, Cuomo cerró la puerta, metió la mano debajo de su camisa y la acarició, informó el periódico.

El informe del periódico se basó en una fuente no identificada con conocimiento de la acusación de la mujer, quien dijo que ella le contó la historia a alguien del personal de Cuomo por primera vez en los últimos días. El periódico no había hablado con la mujer y no la identificó.

“Nunca había hecho algo como esto”, dijo Cuomo a través de un portavoz el miércoles por la noche.

“Los detalles de este informe son desgarradores”, dijo Cuomo, y agregó que no hablaría sobre los detalles de esta o cualquier otra acusación, dada una investigación en curso supervisada por el fiscal general del estado.

Varias otras mujeres que trabajaron para el Gobernador en Albany o durante su tiempo en el gabinete del ex Presidente Bill Clinton, y una que lo conoció brevemente en una boda, también acusaron a Cuomo de conducta inapropiada.

La Asamblea estatal tiene 150 miembros. Podría convocar un juicio político contra Cuomo con una mayoría simple de votos. Hasta que surgieron las nuevas acusaciones, la mayoría de sus miembros parecía inclinarse en contra de tratar de convocar un juicio político o exigir la renuncia de Cuomo hasta que se completara la investigación del fiscal general.

El Senado estatal, que se uniría a los miembros de la principal corte de apelaciones del estado para llevar a cabo un juicio político, tiene 63 miembros.