Denuncian contadores fallas en SAT para migrar al Resico

Contadores asociados al IMCP reportaron el sistema aplicativo del SAT no permitió a una parte de los contribuyentes realizar el trámite para migrar al Resico. [Agencia Reforma]

CIUDAD DE MÉXICO.- Algunas personas físicas registradas en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) fueron cambiadas por el SAT al nuevo Régimen Simplificado de Confianza (Resico) pese a no cumplir con los requisitos para pertenecer a él, acusó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Un total de 3 millones 258 mil contribuyentes registrados en el RIF tuvieron hasta el 31 de enero pasado para avisar al fisco si permanecían en él o migraban al Resico.

Según el SAT, un millón 136 mil, el 34.9 por ciento, presentaron el aviso correspondiente para permanecer en el RIF y apenas 313 mil, equivalentes al 9.6 por ciento, migraron de manera automática al Resico.

Sin embargo, contadores asociados al IMCP detectaron que algunos contribuyentes fueron trasladados al nuevo régimen pese a que no debió ser así, alertó Ramiro Ávalos, vicepresidente de Fiscal del Instituto, conformado por 60 colegios que agrupan a más de 22 mil contadores públicos del País.

«Fueron trasladados por la autoridad al Resico aunque no cumplían con los requisitos», enfatizó en conferencia de prensa.

Además, parte de los contribuyentes que optaron por cambiar a este régimen no fueron autorizados por el SAT pese a que cumplían con los requisitos y algunos simplemente no pudieron realizar el trámite porque el sistema del fisco no se los permitió.

El Resico es para aquellas personas que perciben ingresos anuales que no rebasan los 3.5 millones de pesos y contempla una reducción de tasas impositivas para el pago de Impuesto sobre la Renta (ISR), ya que van desde uno hasta 2.5 por ciento.

Además, utiliza como base los ingresos facturados y realmente cobrados para estimar el pago de impuestos y, debido a estas pequeñas tasas de pago de ISR, los contribuyentes no podrán deducir ningún tipo de gasto.

Ávalos aclaró que no tienen una cifra de cuántos contribuyentes fueron afectados por la fallas del sistema, pero sostuvo que es necesario que el sistema aplicativo del SAT sea actualizado para subsanar estas inconsistencias.

También recomendó a aquellas personas físicas que consideren que reúnen los requisitos para formar parte del nuevo régimen, presentar una aclaración ante el SAT en la que documenten por qué consideran que sí deben ser parte de éste.