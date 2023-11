Denuncian ante el Senado desapariciones de personas, ejecuciones extrajudiciales, familiares de víctimas de Nuevo Laredo

Ciudad de México. — Familiares de personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente por personal de la Marina, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, así como sobrevivientes, se reunieron en el Senado de la República, donde fueron recibidos por el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria.

Encabezados por el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, las familias neolaredenses denunciaron las constantes violaciones de derechos humanos perpetradas por personal militar.

Álvarez Icaza Longoria, integrante del Grupo Plural en el Senado, hizo patente su apoyo a familiares y víctimas y los apoyo después de que se manifestaran frente a Palacio Nacional sin ser atendidos por nadie.

“Es inadmisible que este tipo de abusos y de vejaciones, lejos de tener una sanción, estén cubiertas en un manto de impunidad, en un manto de injusticia. Tienen que venir hasta acá a la Ciudad de México para que sus denuncias sean escuchadas” enfatizó el senador Álvarez Icaza Longoria.

El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, explicó en conferencia de prensa en el Senado, que acompaña a familiares de víctimas de 47 personas desaparecidas en 2018 por integrantes de un Grupo de Operaciones Especiales de la Marina, así como de víctimas de violaciones sexuales e intentos de ejecuciones; en todos los casos hay denuncias ante la Fiscalía General de la República y permanecen impunes.

“Esta mañana queremos denunciar que la mayoría de los casos siguen en total impunidad. Y que la Fiscalía General de la República no investiga la cadena de mando. Por eso estamos aquí”, señaló Ramos Vázquez.

Una víctimas sobreviviente es Verónica Patricia Treviño Rubí, atacada a balazos por elementos de la Guardia Nacional en abril de 2023. En el atentado ocurrido en el Libramiento Mex 2, murió Mariana, de 15 años y su hijo nonato de 8 meses, Felipe de 54 años y resultaron lesionadas otras dos personas.

Verónica Patricia fue baleada por los elementos de la Guardia Nacional en el pie izquierdo cuando estaba tirada en el pavimento. Perdió la pierna izquierda y la derecha no tiene movilidad, en este caso la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha rehuido cualquier apoyo a la víctima.

“Me llamo Verónica Patricia Treviño Rubí. Pido que por favor se haga justicia, que no quede impune lo que nos hicieron y que paguen. Que paguen todo lo que hicieron. No me han ayudado en nada y me cambió la vida muy rápido. Tengo cuatro hijas por las que tengo que salir adelante. Soy madre soltera y no se me hace justo lo que me hicieron” señaló Verónica Patricia desde el Senado de la República.

Otra madre de familia, Gregoria Hernández, denunció que personal de la Marina desaparecieron a su hijo Noe Ignacio Álvarez Hernández y a su amigo Jonathan Ballesteros, el 18 de febrero de 2018 en Nuevo Laredo.

“Apenas me avisaron que mi hijo falleció. Lo mataron los Marinos y lo encontraron en una brecha en el kilómetro 26 rumbo a Piedras Negras y su cuerpo lo llevaron a la fosa común, cosa que no, no me avisaron. Apenas hace como 15 días me dieron la noticia y me siento muy mal por haberme ocultado -La Fiscalía General de la República- la información”, dijo la atribulada mujer.

En la conferencia de prensa desde el Senado de la República participó también Enrique Pérez Rocha, padre de Gustavo Pérez Benítez, una de las cinco víctimas de la Masacre de la Cavazos Lerma, en la que fueron ejecutados cinco jóvenes por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Gustavo fue asesinado por los militares y su hermano Alejandro logró sobrevivir, pero sufre secuelas psicológicas. “salieron a divertirse ese día y por venir, por divertirse y salir en la noche de un bar, pues el Ejército los ejecutó; falleciendo ahí uno de mis. Tenemos todas las pruebas para que el Ejército sea castigado y esperemos pues que no desvíen la investigación”, manifestó el padre de familia.

En el mismo caso fue ejecutado por los soldados Gustavo Ángel Suarez, conductor de la camioneta, su madre, Jennifer Castillo denunció desde el Senado, “esto fue una masacre lo que hicieron este mi hijo, salió esa noche a festejar que iba a ser papa. Mi primer nieto. Mi nieto acaba de nacer hace dos semanas y estas personas -Militares. le quitaron el derecho de conocer a su papá. Pido ayuda, pido justicia”.

Expusieron sus casos, Manuela Trinidad Ramírez García, madre de Daniel Gerardo García Ramírez, víctima de desaparición forzada por la Marina en 2018, quien exigió justicia y exigió que la Fiscalía General de Tamaulipas deje de ocultar información, permitiendo consultar las carpetas de investigación.

Así como Beatriz Cuevas Bracamontes quien expuso el caso de su esposo Alex Pérez, ejecutado extrajudicialmente por elementos del Quinto Batallón de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional el 18 de mayo en Nuevo Laredo.

“Hay un video como prueba y ellos niegan las cosas, ellos niegan todo. No hemos obtenido nada de justicia, ningún apoyo por parte de ellos. La carpeta va muy lenta, la investigación va muy lenta. Exijo justicia” exigió la mujer.

Edgar Netro Acuña, abogado de las familias, denunció que la Secretaría de Marina-Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional encubren a los mandos, eluden su responsabilidad y culpan a elementos de menor jerarquía. Exigió a la Fiscalía General de la República una debida investigación por los delitos perpetrados por el personal militar y la GN en Nuevo Laredo.

Por último, Raymundo Ramos Vázquez dio a conocer que se acudirá a la Fiscalía General de la República a solicitar una audiencia, así como a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Al retomar la palabra, el senador Álvarez Icaza Longoria señaló que el presidente López Obrador, debe saber con toda claridad que “desaparecer a los desaparecidos, no es como se alcanza justicia.

“Lo que está haciendo -Andrés Manuel- López Obrador es un nuevo pacto de impunidad. No solo favorece la militarización del país, sino que encubre las graves violaciones. Si en verdad tuviera un mínimo compromiso con los derechos humanos estas denuncias ya hubieran sido atendidas. Es absolutamente vergonzoso que la Sedena, la SEMAR y la Guardia Nacional ni siquiera atiendan los daños de sus actuaciones” destacó el senador Álvarez Icaza.

Agregó que “el comete el error que cometen todos los gobernantes de corte autoritario y tiránico pensar que van a estar siempre intocables. Se equivoca, la justicia lo va a alcanzar”.