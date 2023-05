Denuncian a militares por secuestro y tortura contra adolescente

“Vine a denunciar a personal militar, ya que el viernes 12 de mayo elementos de la Sedena me levantaron, prácticamente fue un secuestro, me levantaron sin mi consentimiento, no cometí ningún delito, solo me acusaron de cosas falsas, me golpearon, me torturaron, me asfixiaron con una bolsa, perdí el conocimiento y solo recuerdo que amanecí en el hospital” declaró Ángel “N”.

El menor de edad fue secuestrado y torturado por elementos de la Sedena y ante la presión de su madre Isabel Solís Guerrero, que los siguió en su vehículo por más de una hora, confrontó al personal militar, posteriormente Ángel “N”, fue liberado y abandonado en una brecha cercana del Libramiento Mex 2, hechos ocurridos el pasado viernes 12 de mayo en el municipio de Nuevo Laredo.

“Por los golpes y torturas, perdí el conocimiento, desde que me levantaron los militares, empezaron a golpearme y acusándome de muchos delitos, cuando ni siquiera me encontraron nada, y se aferraron a eso” narró el menor de edad.

Isabel Solís Guerrero, madre del menor, señalaron en su denuncia interpuesta ante la FGR, contar con testigos presenciales que pueden testificar que un camión blindado propiedad de la Sedena, con número de terminación 613, se llevaron a Ángel, mientras el menor esperaba a sus padres, ya que se había quedado sin gasolina a la altura de la colonia Oradel.

“Sinceramente tuve miedo de morir, ha habido varios casos donde los militares son responsables, es algo feo, yo solo quiero justicia por lo que hicieron, siempre pensé que no la iba a librar, yo me daba por muerto por que ellos me decían que me iban a matar, me amenazaban y no recuerdo muy bien porque me estaban asfixiando constantemente con una bolsa y no me dejaban expresarme, ni defenderme” comentó el menor.

Ángel “N” denunció que teme por su vida y la de su familia, pues antes de ser liberado por personal castrense le tomaron fotografías, además que quedarse con su celular, y diversas pertenencias como dinero.