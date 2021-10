Denuncia Gomita violencia física y psicológica de su padre

CIUDAD DE MÉXICO .-La conductora Araceli Ordaz, mejor conocida como «Gomita», usó las redes sociales para denunciar públicamente que ha sido víctima de violencia física y psicológica por parte de su padre, Alfredo Ordaz Barajas.

Los hechos que también denunció ante las autoridades ocurrieron el 3 septiembre pasado, pero hoy decidió compartirlos con sus 2.9 millones de seguidores de Instagram a través de videos compartidos en sus historias en los que relata, con llanto, la forma en la que fue agredida.

«Amigos acabo de pasar lo más culero que siempre me ha pasado y que llevo mucho tiempo guardando. Mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá», dijo.

«Traigo esto hinchado (la barbilla) y la quijada me duele. Me aventó unos golpes en la cara», agregó entre lágrimas.

Estos videos los dio a conocer antes de pedir: «No más violencia contra las mujeres» en sus historias.

Después escribió que tras los golpes que recibió por parte de su papá, decidió ir ante las autoridades.

«Desde ese día dije, por mi bien, que no me volvería a callar. Me arrancó extensiones», escribió en un mensaje.

«Y hoy, amigas, puedo decir que el señor Alfredo Ordaz Barajas tiene una orden de restricción y no puede acercarse a mí, aunque no se me hace justo que esté libre».

Gomita sufrió estas agresiones por defender a su mamá, y por lo relatado se entiende que no es la primera vez que es golpeada por su papá.

«Sé que he sido muy fuerte y todo lo callé, pero ya acabó este maltrato tanto psicológico como físico.

«Dios está conmigo y contigo, créeme que no me suelta. Por eso he sido fuerte y no dejo de agradecer su amor y cariño. Si con esto te reflejas y estás pasando por lo mismo, adelante, ánimo, no estás sola, no eres la única, pero yo no me tumbo. Dios está contigo», fue el mensaje final.

