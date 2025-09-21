Demon Slayer lidera taquilla norteamericana mientras ‘Him’ debuta con tibia recepción

En la imagen, publicada por Universal Pictures, aparecen Marlon Wayans, izquierda, y Tyriq Withers en una escena de "Him." (Universal Pictures vía AP)

Ni una película de terror producida por Jordan Peele ni un drama romántico protagonizado por Margot Robbie y Colin Farrell fueron suficientes para continuar con la exitosa racha cinematográfica de septiembre. Tras dos fines de semana consecutivos en los que las películas superaron ampliamente las expectativas, primero con “The Conjuring: Last Rights” seguido del anime “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — Infinity Castle”, la taquilla norteamericana se desaceleró significativamente.

Las ventas totales de boletos cayeron casi un 50% respecto al fin de semana pasado, y el campeón “Demon Slayer” superó a la recién llegada “Him” para ocupar el primer lugar, según estimaciones de los estudios publicadas el domingo. “Demon Slayer” de Crunchyroll y Sony Pictures sumó 17,3 millones de dólares el fin de semana, elevando su total a 104,7 millones, lo que la convierte en la película de anime más taquillera de la historia en América del Norte.

El film de horror y fútbol americano “Him” debutó en segundo lugar con una estimación de 13,5 millones de dólares en ventas de boletos. Universal Pictures estrenó la película en 3.168 cines de América del Norte, con una asistencia de 52% de público masculino y 65% mayor de 25 años. Internacionalmente, recaudó 400.000 dólares.

Producida por Monkeypaw de Peele y dirigida por Justin Tipping, “Him” trata sobre un joven y prometedor mariscal de campo (Tyriq Withers) que es invitado a entrenar con un veterano (Marlon Wayans) en un complejo aislado.

“Him” no logró convencer ni a los críticos (tiene un 29% en Rotten Tomatoes) ni al público, que le dio una calificación de C- en CinemaScore. En su reseña para The Associated Press, el periodista cinematográfico Jake Coyle escribió que la película “fue hecha con la potente premisa de llevar el tipo de perspectiva oscura y satírica que caracteriza a una producción de Monkeypaw a nuestro violento pasatiempo nacional. Pero esa promesa se pierde en una obra alegórica que se vuelve cada vez más tediosa”.

“Him” también fue prácticamente eclipsada por otro film de horror, “The Conjuring: Last Rights”, con una recaudación estimada de 13 millones de dólares en su tercer fin de semana. Con un total global de 400 millones, es ahora la película más grande del universo de The Conjuring.

Estas son dos de las tres películas de terror en el top 10 de este fin de semana. La tercera de ellas es “Weapons”. Según la firma de datos Comscore, por sí solo, ese género ha generado este año 1.100 millones de dólares en ingresos de taquilla en Estados Unidos, a unos pocos millones del récord de 2017 impulsado por “It” y “Get Out”.

“Las películas de terror han tenido una especie de racha de éxito”, dijo Paul Dergarabedian, jefe de mercado de Comscore. “Será un año récord”.

Además de “Demon Slayer”, Sony también estrenó una nueva película este fin de semana: el film de fantasía romántica original “A Big Bold Beautiful Journey”, protagonizado por Robbie y Farrell, pero no logró captar al público, ganando solo 3,5 millones de dólares en 3.300 cines. También recibió críticas mayormente negativas y actualmente tiene un 37% en Rotten Tomatoes.

“El público es selectivo en lo que quiere ver”, dijo Dergarabedian. “Las críticas negativas pueden crear vientos en contra realmente fuertes para películas originales sin reconocimiento de marca”.

En su segundo fin de semana, “Downton Abbey: The Grand Finale” sumó otros 6,3 millones, elevando su total acumulado a 31,6 millones de dólares. La adaptación de Stephen King “The Long Walk” también obtuvo un estimado de 6,3 millones en su segundo fin de semana, solo un 46% menos que en su estreno. Su total de 22,7 millones de dólares en América del Norte ya ha superado su presupuesto de producción de 20 millones (aunque esa suma no incluye marketing y promoción).

“Apollo 13”, el éxito de Ron Howard de 1995, se proyectó en 200 cines este fin de semana por su 30mo aniversario. Recaudó una suma estimada de 600.000 dólares. El relanzamiento por el 30 aniversario de “Toy Story”, actualmente en su segundo fin de semana, sumó 1,4 millones de dólares.

Hay emoción en torno a la nueva película de Paul Thomas Anderson “One Battle After Another”, que se estrenará el próximo fin de semana, aunque su mayor éxito hasta la fecha sigue siendo la película de 2007 “There Will Be Blood”, que recaudó poco más de 76 millones de dólares en todo el mundo, sin tener en cuenta la inflación.

Y poco después viene una experiencia cinematográfica muy diferente: AMC Theaters ha organizado una fiesta de lanzamiento del duodécimo álbum de estudio de Taylor Swift, “The Life of a Showgirl”. El espectáculo de 90 minutos, titulado acertadamente “The Official Release Party of a Showgirl”, se proyectará en los 540 cines de AMC en Estados Unidos del 3 al 5 de octubre.

Las 10 mejores películas según la taquilla norteamericana

Las cifras finales de la taquilla de Norteamérica serán publicadas el lunes. Esta lista toma en cuenta las ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle” 17,3 millones de dólares

2. “Him,” 13,5 millones.

3. “The Conjuring: Last Rites,” 13 millones.

4. (Empate) “The Long Walk,” 6,3 millones.

4. (Empate) “Downton Abbey: The Grand Finale”, 6,3 millones.

6. “A Big Bold Beautiful Journey,” 3,5 millones.

7. “The Senior,” 2,8 millones.

8. “Toy Story” (relanzamiento por el 30 aniversario), 1,4 millones.

9. “Sight & Sound Presents: NOAH – Live!” 1,4 millones.

10. “Weapons,” 1,3 millones.