Demolerán ‘casa’ de La Mafia en Houston

CIUDAD DE MÉXICO.- El estudio donde el grupo La Mafia grabó innumerables éxitos y recibió a figuras como Selena, José Feliciano, Duran Duran y Marc Anthony, será destruido por la ciudad de Houston.

Tristes y con los ánimos por lo suelos se encuentran sus propietarios, Óscar de la Rosa (vocalista) y Armando Lichtenberger (tecladista, acordeonista y productor) porque hace varios meses fueron notificados que el terreno donde está Urban Studio, a tres minutos del centro de la ciudad, será ocupado para la ampliación de la autopista 45 Norte, que lleva a Dallas, Texas.

“Ya llevan como cinco años de estar hablando de esto, pero de repente nos llegó la carta oficial del Estado donde nos piden permiso para venir a tomar fotos del estudio y hacer el estimado del valor”, contó Lichtenberger.

“Me dijeron que para diciembre o enero me deben de llegar las primeras ofertas del estado (sobre=) la propiedad. Ya tenemos abogados que me han dicho que si el estado (nos ofrece) el precio que debemos de recibir, se arregla rápido, pero como es un estudio de grabación a veces no entienden que es una construcción especial y te quieren pagar el precio básico de una bodega”.

Houston Sound Studio, que fue abierto en 1994 y que en el 2004 cambió su nombre por el de Urban Studio, aseguró el músico, está ubicado en el top cinco de Houston.

El primer disco que grabó La Mafia en el inmueble de su propiedad fue Vida, con el que obtuvo su primera nominación al Grammy americano.

También grabaron su álbum Ahora y Siempre, que contiene los hits “Me Estoy Enamorando”, “Donde El Viento Me Lleve” y “Ahora y Siempre”.

“Es algo triste todo esto. Nosotros íbamos a grabar un disco, pero en abril la cosa con el coronavirus se puso más grave y llegó el momento que yo personalmente perdí el ánimo en creatividad, paré, le dije a Óscar: ‘No quiero proyectar una energía negativa en nuestra música, porque ya me estaba afectando personalmente y luego se vino lo del estudio”, comentó el músico texano.

La Mafia peleará por el valor real de su estudio que mide 4 mil 47 metros cuadrados que corresponde a construcción y el estacionamiento.

“Aquí grabamos los discos el Un Millón de Rosas y En Tus manos, con el que ganamos el Grammy americano. Aquí también grabamos un dueto con Marc Anthony, Cristian Castro, con José Feliciano. Selena alcanzó a conocer los estudios en el 94”.

Hace 26 años cuando el grupo construyó su “hogar musical”, era considerado uno de los lugares pobres de Houston por localizarse en el centro, pero desde hace unos seis años a la fecha aumentó considerablemente su plusvalía.

“Las casas que antes valían 50 mil dólares, ahora valen 400 mil. Ha crecido mucho el precio”, agregó Lichtenberger, quien presumió su reciente nominación al Latin Grammy por su disco Live In México que grabaron en vivo en Monterrey y que compite por Mejor Álbum de Música Tejana.Hora de publicación: 05:00 hrs.