Demandan policías bloquear pagos a implicados en asalto al Capitolio

Partidarios de Trump intentan romper una barrera policial, el 6 de enero de 2021, en el Capitolio, en Washington. (Foto AP/John Minchillo, Archivo)

Partidarios de Trump intentan romper una barrera policial, el 6 de enero de 2021, en el Capitolio, en Washington. (Foto AP/John Minchillo, Archivo)

WASHINGTON.- Dos policías que defendieron el Capitolio de Estados Unidos de un ataque de una turba de simpatizantes del presidente Donald Trump presentaron una demanda el miércoles para impedir que cualquier persona —incluidos los alborotadores del 6 de enero de 2021— reciba pagos de un nuevo fondo de conciliación de 1.776 millones de dólares destinado a personas que afirman ser víctimas de procesos judiciales con motivos políticos.

Los abogados de los agentes presentaron la demanda federal un día después de que el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, defendió la creación del fondo durante una audiencia en el Congreso. Blanche, abogado personal de Trump antes de incorporarse al Departamento de Justicia, no descartó la posibilidad de que los alborotadores que agredieron a policías el 6 de enero pudieran ser elegibles para recibir pagos del fondo.

La demanda sostiene que el “Fondo Antiinstrumentalización” del gobierno es un fondo opaco e ilegal que Trump utilizará para “financiar a los insurrectos y a los grupos paramilitares que cometen violencia en su nombre”. La querella describe la creación del fondo como “el acto más descarado de corrupción presidencial de este siglo” y pide su disolución.

“Ninguna ley autoriza su creación, el acuerdo en el que se basa es una farsa corrupta, y su diseño viola la Constitución y la ley federal”, afirma la demanda.

El fondo surge de un acuerdo derivado de la demanda de Trump por 10.000 millones de dólares contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones de impuestos. Está diseñado para compensar a quienes creen que fueron maltratados por el Departamento de Justicia en gobiernos anteriores. Las decisiones sobre los pagos las tomará una comisión de cinco miembros designada por el secretario de Justicia.

Más de 100 policías resultaron heridos durante el asalto al Capitolio. Casi 1.600 personas fueron acusadas de delitos relacionados, pero Trump utilizó sus facultades de indulto para borrar todos esos casos el año pasado.

Los agentes que demandan a Trump por el fondo son Daniel Hodges, del Departamento de Policía Metropolitana, y el exagente de la Policía del Capitolio Harry Dunn, quien se postula en Maryland para un escaño en el Congreso. Tanto Hodges como Dunn testificaron ante el Congreso sobre sus aterradoras experiencias el 6 de enero. Videos captaron a un alborotador arrancándole una mascarilla a Hodges mientras estaba inmovilizado contra una puerta durante una pelea por el control de la entrada de un túnel.

Los agentes sostienen que el fondo “alienta a quienes ejercieron violencia en nombre del presidente a continuar haciéndolo”.

“Dunn y Hodges ya enfrentan amenazas creíbles de muerte y violencia de manera regular; el fondo incrementa sustancialmente el peligro”, alega la demanda.

Blanche dijo en una entrevista con CNN el miércoles que la comisión que decidirá los pagos tendrá que considerar las acciones de la persona, entre otros factores, al decidir si le da dinero. Pero añadió que “si los comisionados le darán dinero a esa persona —a ese reclamante—, depende de ellos”.

Blanche dijo que “es aborrecible” dañar a policías, pero añadió que “las personas que lastiman a policías reciben dinero todo el tiempo” al demandar al gobierno. Calificó la reacción contra el fondo como “indignación falsa” .

Blanche y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, también figuran como demandados en la querella de los agentes. Portavoces de los departamentos de Justicia y del Tesoro no respondieron de momento a solicitudes de comentarios sobre la demanda.

Uno de los abogados de los agentes es Brendan Ballou, un exfiscal del Departamento de Justicia que llevó casos del 6 de enero.