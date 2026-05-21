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Reconoce NBA a Cooper Flagg y Harper en equipo ideal de novatos

Dallas y San Antonio lideraron selecciones tras destacadas temporadas de jóvenes talentos en la liga

Cooper Flagg, novato de los Mavericks de Dallas, responde una pregunta antes de ser el conductor honorario del coche de seguridad en una carrera de la NASCAR Cup Series en el Texas Motor Speedway en Fort Worth, Texas, el domingo 3 de mayo de 2026. (Foto AP/LM Otero)
AP

NUEVA YORK.- Cooper Flagg, de Dallas; Kon Knueppel, de Charlotte; y VJ Edgecombe, de Filadelfia, fueron selecciones unánimes del primer equipo para la escuadra de los Mejores Novatos de la NBA, que se dio a conocer la noche del miércoles.

También integran el primer equipo All-Rookie Dylan Harper, de San Antonio, y Cedric Coward, de Memphis. Harper además apareció en las 100 boletas, con 93 selecciones para el primer equipo y siete votos para el segundo.

Esos cinco jugadores también fueron los únicos que recibieron votos en la votación al Novato del Año, en la que Flagg superó por poco a Knueppel para llevarse los máximos honores.

El segundo equipo All-Rookie incluyó a Jeremiah Fears y Derik Queen, de Nueva Orleans; Ace Bailey, de Utah; Maxime Reynaud, de Sacramento; y Collin Murray-Boyles, de Toronto.

La NBA anunciará el equipo Mejores Defensivos el viernes y el equipo All-NBA el domingo, y el Entrenador del Año se anunciará el martes.

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