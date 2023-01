Del Toro, Iñárritu y Cuarón, los 3 mexicanos nominados al Oscar 2023

CIUDAD DE MÉXICO.- Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón figuran entre los nominados al Oscar 2023, las cuales se dieron a conocer esta mañana de martes.

Del Toro y su ‘Pinocho’

La versión de ‘Pinocho’ del director mexicano Guillermo del Toro fue nominada al Oscar a la mejor película de animación, anunció este martes la Academia de Hollywood.

Los filmes ‘Turning Red’, de Domee Shi; ‘Puss In Boots: The Last Wish’, de Joel Crawford; ‘Marcel the Shell with Shoes On’, de Dean Fleischer Camp, y ‘The sea Beast’, de Chris Williams, completan esta categoría.

En su primera nominación en esta categoría, Del Toro reinventa el clásico cuento de Carlo Collodi sobre la marioneta de madera que se convierte en un niño.

Con la película de animación foto a foto (‘stop motion’), el director mexicano explora temas universales como la vida, la muerte, la rebeldía y la compleja relación con el padre.

Cuarón busca otro Oscar

Cuatro años después de haber arrollado en la ceremonia del Oscar con ‘ROMA’, el cineasta Alfonso Cuarón volverá a buscar uno en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción como productor de ‘Le pupille’.

La historia sigue a un grupo de chicas de un internado católico antes de la Navidad, en una época de guerra y escasez. Cuaron tiene los premios de la Academia a Dirección (‘ROMA’ y ‘Gravedad’); Edición (‘Gravedad’) y Fotografía (‘ROMA’).

Iñarritu y ‘Bardo’

‘Bardo’ del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, es nominada al Oscar en la categoría de Mejor Fotografía, compite con cintas como ‘All Quiet on the Western Front’,

‘Elvis’, ‘Empire of Light’ Roger Deakins’ y ‘Tár’.

La película ‘Bardo, falsa crónica de unas cuentas verdades’ es una comedia dramática, épica, surrealista y de humor negro escrita, producida y dirigida por Iñárritu como una especie de desnudo integral que ha calado profundamente en su ‘alter ego’, el actor Daniel Giménez Cacho, intérprete del personaje principal.

La película se estrenó en la 79 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, a competición por el León de Oro, y después de pasar por las salas de cine mañana tendrá su estreno digital mundial a través de Netflix.

Cuenta el viaje íntimo de Silverio (Giménez Cacho), un reputado periodista y documentalista mexicano afincado en Los Ángeles que, tras ganar un prestigioso premio internacional, se ve obligado a regresar a su país natal.

Su regreso le hace enfrentarse a cuestiones sobre la identidad, el éxito, la mortalidad, la historia de México y los vínculos familiares. El absurdo de sus recuerdos y temores atraviesa su presente y llena su vida cotidiana de una sensación de confusión y asombro.

Bajo esa premisa, Iñárritu aborda una obra inmensa, con un metraje largo y denso cuyas escenas igual provocan carcajadas que un dolor casi físico. Surrealista de pies a cabeza, ‘Bardo’ es una confesión y una declaración de principios, una reconstrucción emocional de la vida del director en un juego desafiante para el espectador donde se acumulan las preguntas y también algunas respuestas.

Los Oscar 2023 se entregarán el 12 de marzo en Los Ángeles.