Deja derrame de aceite accidente con dos motociclistas lesionados

Pareja derrapó en colonia Pancho Villa y fue trasladada al IMSS para recibir atención médica especializada

Una de las víctimas fue identificada como Jesús Sebastián, de 32 años. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Una de las víctimas fue identificada como Jesús Sebastián, de 32 años. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- La presencia de aceite derramado sobre el asfalto provocó un aparatoso accidente vial que dejó a dos personas lesionadas en la colonia Pancho Villa, al poniente de esta frontera, al convertirse el pavimento en una superficie sumamente resbaladiza.

El percance involucró a un matrimonio que se desplazaba en motocicleta y que perdió el control de la unidad al pasar por una mancha de aceite extendida en la vía pública, lo que ocasionó que ambos cayeran de manera violenta contra el suelo.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Miguel Trillo y Soledad Sáenz, punto al que acudieron rápidamente elementos de Protección Civil y Bomberos tras recibir el reporte de personas lesionadas sobre la carpeta asfáltica.

Las víctimas fueron identificadas como Jesús Sebastián, de 32 años, y Guadalupe, de 20, quienes resultaron con diversas contusiones y heridas tras el fuerte impacto, permaneciendo tendidos en el lugar a la espera de auxilio.

Vecinos del sector indicaron que minutos antes del accidente un vehículo de grandes dimensiones habría dejado el derrame de aceite sobre la calle Miguel Trillo, situación que no fue advertida a tiempo por el conductor de la motocicleta.

Debido a la sustancia en el pavimento, el motociclista no tuvo oportunidad de maniobrar, lo que derivó en el derrape repentino y la proyección de ambos tripulantes varios metros adelante.

Tras ser valorados y estabilizados por los paramédicos, se determinó su traslado inmediato al Hospital del Seguro Social, donde quedaron internados para recibir atención médica especializada, mientras las autoridades tomaron conocimiento del hecho.