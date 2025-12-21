Avión que conducía a Vikings a Nueva York regresa tras problemas mecánicos

Se esperaba que los Vikings llegaran a Newark el sábado por la noche después de abordar un segundo avión, añadió el vocero

C.j. Ham (30), de los Vikings de Minnesota, festeja su touchdown ante los Cowboys de Dallas, el domingo 14 de diciembre de 2025 en Arlington, Texas (AP Foto/Julio Cortez)

C.j. Ham (30), de los Vikings de Minnesota, festeja su touchdown ante los Cowboys de Dallas, el domingo 14 de diciembre de 2025 en Arlington, Texas (AP Foto/Julio Cortez)

NUEVA YORK.- Los Vikings de Minnesota tuvieron algunos problemas el sábado para llegar al estado de Nueva Jersey, donde disputarán su partido del domingo contra los Giants de Nueva York.

Su avión experimentó problemas mecánicos que requirieron su regreso al punto de origen poco después de partir del Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul, según un portavoz del equipo.

Se esperaba que los Vikings llegaran a Newark el sábado por la noche después de abordar un segundo avión, añadió el vocero.

Minnesota tiene un récord de 6-8 y, al igual que los Giants (2-12), ha sido eliminado de la contienda por los playoffs.

Los Vikings vienen de vencer a Dallas y se concentran más en que el joven mariscal de campo J.J. McCarthy adquiera experiencia adicional en la NFL.