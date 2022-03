Deja Carlos Hurtado mensaje de aliento a jóvenes de NLD

NUEVO LAREDO, TAM. –Para iniciarse en cualquier carrera, es necesario prepararse, actualizarse, que lo hagan bien. Si quieren ser periodistas, deben saber que habrá desvelos, hambre, frío y calor.

Su mensaje siempre busca inspirar a los jóvenes, a que crezcan, que se valoren, se quieran, estudien y trabajen. Su mensaje busca motivar a todos. Pero, si uno solo se va motivado, está feliz, comentó Carlos Hurtado, periodista y comunicólogo quien participó en el 8º Congreso IUVE 2022.

“Partiendo de aprender de las malas experiencias, no solo hay que ver lo negativo de esto que nos pegó a todos, nadie se salvó en el mundo. Hay que asimilar y tomar medidas para que no vuelva a suceder, hay que tener cuidado, no solo en México sino en todo el mundo. Ese aprendizaje y conocimiento que nos dio, hizo que nos conociéramos nosotros mismos y a nuestra familia, convivir más allá de los celulares, fue duro, violento y mortal pero finalmente fue un aprendizaje”, aseguró Carlos Hurtado.

La violencia verbal en todos los ámbitos, no deja nada nuevo, estamos en medio de una guerra y entonces atacar a los medios y mujeres es violencia, considero que esa parte requiere del respaldo de todos los que trabajan en los medios, indicó.

Especialmente porque cualquiera puede equivocarse, pero eso no significa que se tenga que recurrir a la violencia en contra de algunos de ellos, la libertad de expresión debe estar por encima de todo y de todos, enfatizó.

“En mi caso, siempre busco la verdad, esa parte de información basada en hechos, credibilidad y que la gente utilice su criterio, que se vaya siempre con la buena noticia, hay mucha información compleja, pero también hay cosas buenas, muchos mexicanos triunfadores”, aseguró.

Los jóvenes deben hacer una pausa, no sumarse a la inercia informativa, en cuanto al consumo de información como se hace actualmente, es cierto que hay grandes personalidades a través de los medios digitales, pero algunos que sin tener herramientas intentan informar de algo que desconocen, concluyó.

