Defiende Shelton título del National Bank Open en Montreal

El estadounidense venció a Brandon Nakashima en dos sets y conquistó su séptimo campeonato ATP

El estadounidense Ben Shelton celebra durante el encuentro ante su compatriota Brandon Nakashima, en la final del National Bank Open en Montreal, el jueves 13 de agosto de 2026 (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)

El estadounidense Ben Shelton celebra durante el encuentro ante su compatriota Brandon Nakashima, en la final del National Bank Open en Montreal, el jueves 13 de agosto de 2026 (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)

MONTREAL.- Ben Shelton defendió con éxito su título del National Bank Open al vencer el jueves a Brandon Nakashima por 6-3, 7-6 (4) en una final entre estadounidenses.

Shelton, quinto preclasificado, suma siete títulos en su carrera en el circuito de la ATP. Este año se coronó también en Dallas, Múnich y Stuttgart. El año pasado conquistó este mismo certamen pero en Toronto.

Esta vez, no cedió un set en el torneo.

Nakashima, 28º preclasificado, ganó su único título del circuito en 2022 en San Diego.