Declaran alerta por brote de sarampión en estado de Jalisco

ZAPOPAN, México (AP) — Decenas de niños en las escuelas y adultos salieron el jueves a las calles del municipio Zapopan, al occidente de México, con los rostros cubiertos con cubrebocas tras la decisión que tomaron las autoridades estatales de extremar los controles sanitarios ante el aumento de los casos de sarampión en esa localidad, que será una de las sedes mexicanas de la Copa del Mundo.

La decisión coincide con el alerta epidemiológica que emitió el martes la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ante el avance de los contagios de la enfermedad en las Américas y en particular en México, que se mantiene a la cabeza en la región con 1.981 casos.

La Secretaría de Salud del estado de Jalisco dijo en un comunicado que se acordó “el uso obligatorio de cubrebocas” en los centros educativos de Zapopan y otros seis municipios de la capital estatal, Guadalajara, en los siguientes 30 días, que se comenzará a aplicar a partir del viernes.

El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, señaló el jueves en conferencia de prensa que el uso del crubreboca en las escuelas se acordó ante el “incremento de casos escolarizados” para la prevención de la enfermedad, y agregó que la medida se ejecutará de manera complementaria al plan de vacunación.

Las autoridades estatales no ofrecieron cifras del número de contagios en las escuelas que llevaron a tomar esa decisión en Jalisco, que se convirtió en el primer estado en extremar los controles y donde se concentra casi 59% (1.163) de los casos confirmados en el país, según cifras del gobierno federal. Desde la pandemia de coronavirus no se imponía una medida sanitaria de este tipo en México.

En Jalisco y el estado central de Aguascalientes se suspendieron recientemente las clases en 15 escuelas ante la aparición de casos de sarampión.

Desde 2025 comenzaron a reportarse casos de sarampión en México, en particular en el estado de Chihuahua, donde se registró un pico de la enfermedad.

El brote de sarampión en Guadalajara se da en momentos en los que se está disputando allí la Serie del Caribe de beisbol y a cuatro meses de que esa ciudad, de cinco millones de habitantes, sea una de las 16 sedes del Mundial de Fútbol que se jugará de manera simultánea en Estados Unidos, México y Canadá.

En noviembre pasado Canadá perdió el estatus de país libre de sarampión y Estados Unidos y México enfrentan el riesgo de correr la misma suerte. Sus respectivos gobiernos pidieron una prórroga de dos meses para intentar controlar el brote, aunque en enero la administración de Donald Trump se retiró de la Organización Mundial de la Salud, bajo cuyo paraguas está la OPS.

En las primeras tres semanas de este año se confirmaron 1.031 casos adicionales de sarampión en siete países de las Américas sin ninguna muerte notificada, una cifra que es 43 veces más de la registrada en el mismo periodo del año previo, informó el miércoles la OPS en un comunicado.

El gobierno mexicano lleva semanas alentando a la población a vacunarse contra esta enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible con las dos dosis de la vacuna, y anunció la puesta en marcha de puntos de vacunación en lugares como aeropuertos o estaciones de autobuses.

